Een trotse Jos Verstappen had er tegen het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi nog maar weinig vertrouwen in dat zijn zoon Max de wereldtitel zou winnen.

De Nederlandse Red Bull-coureur lag na een matige start vrijwel de hele race op de tweede plaats, achter raceleider en titelrivaal Hamilton. De Brit leek op weg naar zijn achtste titel, tot grote teleurstelling van Verstappen senior. “Tijdens de race ben ik weggelopen, ik geloofde er niet meer in”, zei Jos Verstappen tegen Ziggo Sport.

Het geloof bij de oud-coureur van onder andere Benetton en Arrows kwam vijf ronden voor het einde van de race terug toen Nicholas Latifi – na een incident met Mick Schumacher – zijn Williams in de muur reed. Er volgde een safetycar, waardoor het hele veld als een harmonica in elkaar schoof.

Tussen Hamilton op P1 en Verstappen op P2 lagen echter nog wat achterblijvers. Die werden uiteindelijk door de wedstrijdleiding weggehaald, maar dat had heel wat voeten in de aarde. Ook was het niet duidelijk of er überhaupt nog ronden over waren om de race te hervatten. “Het was voor ons hopen dat de safetycar zo snel mogelijk van de baan ging”, vervolgde Verstappen senior. “Gelukkig konden we nog één ronde racen op de zachte banden.”

In die laatste ronde lag de 24-jarige Verstappen vlak achter Hamilton. Hij reageerde scherp toen Hamilton gas gaf. Hij wist de Brit voorbij te gaan en zich tot wereldkampioen te kronen. “Ik ben heel erg trots. Natuurlijk heeft de safetycar geholpen, maar je moet het wel zelf afmaken”, aldus een buitengewoon trotse vader Verstappen. “Max is de beste coureur van het jaar en is terecht kampioen. Iedereen binnen het team maakte zich zorgen om de snelheid van Mercedes, maar Max blijft altijd vechten. Dat heeft hij vandaag ook gedaan, hij heeft elke ronde het maximale gegeven. Hij had maar één kans en die heeft hij gegrepen.”