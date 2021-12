Voor McLaren-coureur Lando Norris voelt de shoot-out in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi alsof het zo gemaakt was voor de tv. Of de gang van zaken eerlijk was of niet, wil hij niet zeggen: “Dat is niet aan mij om te bepalen.”

Lewis Hamilton had een comfortabele leiding toen in ronde 53 van de 58 de safety car op de baan kwam na een crash van Nicholas Latifi. Max Verstappen maakte een pitstop en ging naar de zachte band terwijl Hamilton besloot om door te gaan op zijn oude set van de harde band. Een herstart zou voor Mercedes dus fataal zijn, voor Red Bull zou dat zo goed als zeker de zege én de titel voor Verstappen betekenen.

Lees ook: Boordradio Hamilton en Verstappen: Van Latifi’s crash tot krankzinnige ontknoping

Even lijkt het erop dat de race inderdaad achter de safety car gaat eindigen, totdat de gelapte coureurs vóór Verstappen de opdracht krijgen om de safety car in te halen. Daardoor zat Verstappen op de staart van Hamilton met nog één ronde te gaan, waarna hij er met de zege en titel vandoor ging.

Lando Norris, een van de coureurs die voor Verstappen reed, geeft toe dat het lastig is om te oordelen hoe de safety car-fase afgehandeld werd en zag het zelf ook niet aankomen dat slechts vijf auto’s, in plaats van alle gelapte auto’s, de safety car mochten inhalen. “Ik wist niet eens dat het om de eerste paar auto’s ging die vóór Max reden”, legt Norris uit tegen The Race. “Het was natuurlijk zo geregeld dat er een gevecht zou zijn. Dat was natuurlijk puur voor de tv en voor het resultaat.”

Lees ook: UPDATE Beide protesten Mercedes afgewezen: Max Verstappen nu ook op papier wereldkampioen

“Of dat eerlijk is of niet, is niet aan mij om te bepalen”, voegt Norris toe. “Ik moet gewoon beide coureurs feliciteren.” Toch voelt het voor Norris wat vreemd zoals de laatste ronden verliepen: “Om zoiets te doen, enkel voor de laatste ronde en een shoot-out van één ronde, dat verrast mij een beetje.”