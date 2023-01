De FIA is niet van plan om binnenkort terug te keren naar het systeem met maar één wedstrijdleider. FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt het wel belangrijk dat er nieuwe stewards en wedstrijdleiders opgeleid worden, maar wil niet op één wedstrijdleider hoeven vertrouwen.

De FIA introduceerde vorig jaar het systeem van twee wedstrijdleiders die elkaar afwisselen. Het bestuursorgaan zag zich daartoe genoodzaakt nadat het wedstrijdleider Michael Masi een functie elders wilde geven vanwege zijn handelen in de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021.

Niels Wittich, voorheen de wedstrijdleider van de DTM, en Eduardo Freitas, wedstrijdleider in het World Endurance Championship, wisselden elkaar in 2022 af als wedstrijdleider in de Formule 1. Dat leidde bij coureurs tot verwarring over de besluitvorming.

Hoewel sommige teams en coureurs het beter zouden vinden om terug te keren naar het systeem van één wedstrijdleider, is de FIA dat niet van plan. FIA-president Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de FIA bezig is met het training van stewards en wedstrijdleiders. “Daar is een proces voor en ik heb een team dat zich bezig houdt met de training voor stewards en wedstrijdleiders”, zegt Ben Sulayem bij de Dakar-rally.

“Je kan niet zomaar één wedstrijdleider hebben en op hem vertrouwen”, legt Ben Sulayem uit. “We moeten een tweede rol voorbereiden. We kunnen er niet zomaar op vertrouwen in de grootste discipline die we hebben, of in welke discipline dan ook. Wat als er iets gebeurt? Als we de autosport in stand willen houden, moeten we klaar staan met training.”

George Russell, voorzitter van coureursvakbond Grand Prix Drivers’ Association, stelde vorig jaar dat het beter is om terug te gaan naar het oude systeem. “We moeten wat meer consistentie hebben wat betreft stewards”, zei Russell. “Vaak heb je bij het volgende evenement niet dezelfde stewards als bij het vorige evenement. Dus er is geen verantwoording, geen uitleg over beslissingen. We stellen vragen en het is moeilijk om een duidelijk antwoord te krijgen, omdat de schuld een beetje op iemand anders wordt geschoven die er niet is”, aldus de Brit.