Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone raadt het Mercedes af om daadwerkelijk in beroep te gaan tegen de afwijzing door de FIA op de twee protesten die het team had ingediend. Volgens hem levert dat alleen maar imagoschade op voor de autofabrikant.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Max Verstappen de race won en zich tot kampioen kroonde, diende Mercedes twee protesten bij de FIA. Zij beschuldigden Verstappen ervan dat hij zou hebben ingehaald tijdens de safety car en ze waren het ook niet eens met de gang van zaken toen de gelapte auto’s alsnog voorbij mochten gaan aan de safety car, waardoor de race met nog één ronde hervat werd.

Die protesten werden allebei afgewezen door de FIA, waarna Mercedes aangaf dat het van plan was om in beroep te gaan tegen dat besluit. Ze kregen daardoor 96 uur de tijd om dat beroep ook daadwerkelijk in te dienen, al heeft het team nog niet laten weten of zij dat gaan doen. Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone zou een beroep van Mercedes niet begrijpen.

“Nee”, zegt de 91-jarige Ecclestone tegen F1-insider. “Integendeel: als ik de baas van Mercedes was, zou ik ervan afzien. Mercedes is het oudste automerk ter wereld met een ongelooflijke traditie. Ze bouwen waarschijnlijk de beste auto’s ter wereld. Dat weten mensen. De ster loopt echter krassen op door het protest of een beroep.”

“Mercedes is nu de slechte verliezer en kan imagoschade oplopen”, vervolgt Ecclestone. “De beslissingen van de FIA dit jaar hebben meestal Mercedes in de kaart gespeeld. Max en Red Bull wonnen het wereldkampioenschap op een eerlijke, sportieve manier en dat moet je gewoon accepteren.”

