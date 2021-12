Red-Bull-teambaas Christian Horner vindt het teleurstellend dat Mercedes het feestje van Max Verstappen probeerde te verstieren met twee protesten. Het voelde voor hem ‘een beetje wanhopig’ en hij benadrukt dat zij niet wilden dat het in de stewardkamer beslist zou worden.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi tekende Mercedes protest aan bij de FIA. Zij dienden twee protesten in: het ene protest had te maken met het vermeend inhalen onder de safety car door Max Verstappen, het andere protest had betrekking tot de gang van zaken wat betreft het inhalen van de safety car door gelapte coureurs. Beide protesten werden afgewezen door de FIA, waardoor Verstappen zijn wereldtitel behield. Red Bull-teambaas Christian Horner is teleurgesteld dat Mercedes de protesten indiende.

Lees ook: Coureurs feliciteren Verstappen met wereldtitel: ‘Was slechts een kwestie van tijd’

“Het voelde natuurlijk een beetje wanhopig”, zegt Horner. “Maar we wilden niet dat dit beslist zou worden in de stewardkamer. Zij zijn geweldige tegenstanders geweest, Lewis was fenomenaal. We hebben zo onze momenten gehad, het was intens. Het was zwaar. Maar we zijn gewoon ontzettend blij met het resultaat. We zijn erg trots op Max, hij was het hele jaar al fenomenaal.”

De beide protesten zijn afgewezen, maar Mercedes heeft al aangegeven dat zij van plan zijn om in beroep te gaan tegen dat besluit. Zij hebben daardoor, sinds de bekendmaking van die intentie, 96 uur de tijd om het beroep door te zetten of ervan af te zien. Volgens Horner deed wedstrijdleider Michael Masi er in ieder geval goed aan om de race te herstarten, in plaats van achter de safety car te laten eindigen.

Lees ook: Rondje buitenlande media GP Abu Dhabi: ‘Iedereen zal zich nu de naam Latifi herinneren’

“We wilden nooit voor de stewards terechtkomen”, herhaalt Horner. “Voor de race waren er natuurlijk wat discussies maar het pakte anders uit en het was heel anders na de race. Maar we willen niet met advocaten naar races gaan. Het is jammer dat het hier eindigde, maar de stewards namen het juiste besluit.”

Volgens Sky Sports zou Horner al terug zijn gevlogen naar het Verenigd Koninkrijk om zich voor te bereiden op de ‘robuuste verdediging’ in het geval dat Mercedes in beroep gaat. Dat Horner nu al vertrokken is uit Abu Dhabi doet vermoeden dat Red Bull ervan uit gaat, of er in ieder geval rekening mee houdt, dat Mercedes ook daadwerkelijk in beroep gaat.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer! Het kampioensnummer verschijnt deze week.