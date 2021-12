Vice-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich voor het eerst aan de wereld laten zien na de dramatische seizoensontknoping in Abu Dhabi. En de gelegenheid was niet zomaar één: hij werd tot ridder geslagen.

Hamilton liep afgelopen zondag op dramatische wijze de wereldtitel mis toen hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in de laatste ronde werd gepasseerd door Max Verstappen. Sindsdien is het stil geweest vanuit het Mercedes-kamp, het laatste officiële bericht was dat er een protest overwogen. Het team heeft nog tot donderdagavond om daar een vervolg aan te geven.

Lees ook: Ecclestone over seizoensfinale: ‘Het is een ramp voor de Formule 1’

Vandaag werd via Racingnews365.com bekend dat Mercedes een officiële fotoshoot heeft laten schieten. In Parijs werd vandaag voorafgaand aan de prijsuitreiking, die morgen plaatsvindt, een fotoshoot gehouden voor de kampioenen maar de vertegenwoordiging van Mercedes liet het daar afweten.

Maar zevenvoudig Lewis Hamilton was vandaag dus op Windsor Castle om zijn officiële onderscheiding te ontvangen. Hij mocht zich na zijn titel vorig jaar al Sir Lewis noemen, het officiële moment waarbij hij daadwerkelijk tot ridder wordt geslagen was vandaag. Het betreft een adelijke promotie, Hamilton werd na zijn eerste titel in 2008 al benoemd tot Member of the Order of the British Empire.

Foto: AP