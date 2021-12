Ex-Formule 1-coureur en Sky Sports-analist Martin Brundle heeft alle respect voor de job die wedstrijdleider Michael Masi en de FIA doen, maar vindt dat er ‘wel iets moet veranderen’ als Masi doorgaat in die rol. ‘De teams zijn niet bang meer voor de stuurloos ogende FIA’.

Dat schrijft Brundle in zijn column op de Sky Sports-website. Behalve dat hij daarin alle lof heeft voor wereldkampioen Max Verstappen en nummer twee Lewis Hamilton, maakt Brundle ook duidelijk dat hij het jammer vindt dat de titelstrijd onder controversiële omstandigheden is beslist.

Dit laatste komt door de twijfelachtige toepassing van de safetycar-regels aan het eind van de finalerace. Zo werden niet alle achterblijvers tussen de coureurs die nog wél in dezelfde ronde reden uitgehaald. De safetycar-periode is daarnaast – zo stelt in elk geval Mercedes – een ronde te vroeg beëindigd.

Woede en verwarring

Zoals bekend mag zijn, stelde dit Verstappen in staat om Hamilton bij de herstart in te halen op zijn nieuwe banden. “Wat één van de mooiste momenten uit de Formule 1-geschiedenis had moeten zijn, maakte zodoende plaats voor woede en verwarring”, schrijft Brundle.

Lees ook: Ecclestone: ‘Als ik de baas van Mercedes was, zou ik niet in beroep gaan’

Wedstrijdleider Masi is sindsdien bij veel mensen de gebeten hond. In zijn column lijkt Brundle ook te impliceren dat de Australiër flink wat draagvlak en aanzien heeft verloren door de recente controverses. “Als Michael wil doorgaan, en de Formule 1 en FIA aan hem willen vasthouden, moet er wel iets veranderen.”

1500 woorden

Dat gezegd hebbende, erkent Brundle dat Masi een lastige en drukke job heeft. Daarnaast heeft hij ook te maken met ‘een sportief reglement van 98 bladzijden en nog eens 80 pagina’s van de zogenaamde sporting code‘. “De gehele safetycar-procedure is in alleen het sportief reglement al goed voor bijna 1500 woorden”, stipt Brundle aan.

Uiteindelijk heeft Masi daar volgens hem ‘op een hybride manier’ invulling aan gegeven. Dat Mercedes hier verbolgen over is, kan Brundle goed begrijpen. “Net zoals ik het andersom zou snappen als Red Bull boos was geweest als het achter de safetycar was geëindigd.” Ondertussen heeft Mercedes ook een intentie tot beroep ingediend.

Geen angst meer

Behalve dat de regels zo complex zijn, wordt Masi tijdens de race ook nog ‘gelobbyd’ door teambazen en -managers. Dat moet volgens Brundle wellicht worden ingeperkt. Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, heeft ook al aangegeven dat teams volgend jaar waarschijnlijk geen radiocontact meer kunnen hebben met de wedstrijdleider.

Lees ook: Brawn: ‘Volgend jaar stoppen we met radiocontact tussen wedstrijdleider en teambazen’

Al met al, concludeert Brundle, is het beeld van buitenaf dat de FIA – die vrijdag na twaalf jaar onder Jean Todt een nieuwe president verkiest – ‘een beetje stuurloos is’. “Het is zeker niet zo dat de teams de FIA nog vrezen, zoals toen Max Mosley nog de baas was en ze bang waren voor de clausule dat je de sport niet in diskrediet mag brengen.”