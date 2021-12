Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-teamgenoot Toto Wolff, heeft gereageerd op de manier waarop Mercedes afgelopen zondag Lewis Hamilton naast de titel zag grijpen. Susie Wolff zegt er een ‘naar gevoel’ aan over te hebben gehouden en hoopt dat de FIA volgend jaar ‘sportieve integriteit en eerlijkheid als kern’ heeft.

Sinds zondagavond heeft Mercedes maar weinig gecommuniceerd. Het team sleepte de achtste constructeurstitel op rij in de wacht, maar liep de coureurstitel met Lewis Hamilton mis. De manier waarop dat gebeurde leidde tot de nodige controverse omdat wedstrijdleider Michael Masi de race met één ronde hervatte, maar niet alle gelapte auto’s voorbij liet gaan aan de safety car. Waar teambaas Toto Wolff de laatste dagen niks van zich heeft laten horen, schijnt zijn vrouw haar licht op wat er op zondag gebeurde.

“Bij het ingaan van de laatste race van het seizoen verdienden allebei de coureurs en teams de titel”, schrijft Susie Wolff op sociale media. “Het zou een spektakel worden, een historische race waarvan we met zijn allen hoopten dat deze zonder controverse zou verlopen. Het mocht niet zo zijn.”

“Wat er gebeurde is nog steeds moeilijk te bevatten en het laat me met een naar gevoel achter”, vervolg Wolff. Zij legt uit dat het echter niet direct met het verlies te maken heeft. De vrouw van Toto Wolff benadrukt dat Verstappen en Red Bull het hebben verdiend om kampioen te worden. “Zij zijn de verdiende winnaars en we wisten altijd dat er een grote kans was dat wij niet zouden winnen, maar de manier waarop Lewis is beroofd heeft me in volslagen ongeloof achtergelaten.”

“De beslissing van één persoon binnen het bestuursorgaan, die een regel toepast op een manier die nog nooit eerder in de Formule 1 is gedaan, heeft in zijn eentje het Formule 1-wereldkampioenschap voor coureurs bepaald”, haalt ze vervolgens uit naar wedstrijdleider Michael Masi. “Regels zijn regels, ze kunnen niet in een opwelling worden gewijzigd door één persoon aan het einde van een race.”

“Lewis Hamilton, je hebt ongelooflijke integriteit en waardigheid getoond ondanks onrecht”, vervolgt Susie Wolff. “Je bent de grootste die er ooit is geweest. De uitslag van de laatste ronden op zondag? Degenen die het weten, ze weten het, zelfs degenen die het niet helemaal kunnen toegeven.”

Susie Wolff sluit af met de felicitaties aan Verstappen én Mercedes, dat voor de achtste keer op rij constructeurskampioen werd, maar heeft ook nog een wens. “Ik hoop dat er tegen maart volgend jaar een bestuursorgaan is met sportieve integriteit en eerlijkheid als kern, zodat ik weer verliefd kan worden op de Formule 1”, besluit ze.

