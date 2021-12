Max Verstappen is uiteraard blij met het behalen van de wereldtitel, maar leeft ook mee met Lewis Hamilton. De Nederlander stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen ‘alles goed deed gedurende de race’, maar dat dit soort dingen ook bij het racen horen.

Verstappen leek met zes ronden te gaan in de Grand Prix van Abu Dhabi nog genoegen te moeten nemen met de zwaarbevochten tweede plek, maar de safety car veroorzaakt door Nicholas Latifi zette de race én de titelstrijd op zijn kop. Verstappen maakte een pitstop waar Lewis Hamilton doorreed op de harde band, in de hoop dat de race niet meer hervat zou worden. Het veld werd echter met één ronde te gaan weer losgelaten en die ronde was genoeg voor Verstappen om op sensationele wijze de titel van Hamilton af te pakken.

De kersverse kampioen is blij met zijn titel, maar leeft ook mee met Hamilton, die zich sportief toonde richting de Nederlander. “Eén partij was ontzettend blij en de ander was teleurgesteld”, zegt Verstappen tegen The Race. “Natuurlijk leef ik mee met Lewis. Hij deed alles goed gedurende de hele race.”

“Maar,” voegt Verstappen toe, “de Formule 1 kan zeer onvoorspelbaar zijn en het kan alle kanten op. Het had ook andersom kunnen zijn, dat ik de race onder controle had en ik het in de laatste ronde had verloren. Helaas hoort dat bij het racen.”

