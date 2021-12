De 33 op de Red Bull is inmiddels symbool geworden voor Max Verstappen, maar na het behalen van de wereldtitel zal de Nederlander volgend jaar met de nummer 1 op de Red Bull rijden. De Nederlander maakt graag gebruik van die mogelijkheid: “Hoe vaak krijg je die kans?”

Verstappen versloeg titelrivaal Lewis Hamilton in een ongekend spannende race in Abu Dhabi, waar de twee nog in de allerlaatste ronden streden om de zege én de titel. Het feest is pas begonnen, maar nu gaan de ogen ook al richting 2022. Verstappen gaat dat seizoen in als titelverdediger en mag, als regerend wereldkampioen, gebruik maken van een privilege, wat hij ook gaat doen: hij gaat met de nummer 1 op de Red Bull rijden.

“Ja, daar ga ik mee rijden”, antwoordt Verstappen, gevraagd door Crash.net of hij met de nummer 1 op de gaat rijden in 2022. De nummer 1 is gereserveerd voor de regerend wereldkampioen, al is het nummer al een lange tijd niet meer door een coureur gedragen. Dat gebeurde voor het laatst door Sebastian Vettel in 2014. “Hoe vaak krijg je die kans?”, vraagt Verstappen zich af. “Ik weet het niet. Misschien is dit de enige keer in mijn leven dat ik dat kan. Het is het beste getal dat er is dus die ga ik zeker op de auto zetten”, aldus de Nederlander.

