Blij voor Max Verstappen maar ook een naar gevoel bij de manier waarop Lewis Hamilton de titel moest laten aan de Nederlander. Dat is de conclusie van onze maandag-columnist Sergej Sirotkin. “De beslissing viel in principe tijdens een Safety Car en dat had ik niet gehoopt.”

Het was een rare beslissing in de slotfase om het te doen zoals de wedstrijdleiding het uiteindelijk deed. In de eerste ronde handelden ze nog prima in de situatie met Max en Lewis in bocht 6. We hebben al zoveel 50/50-situaties gehad dit jaar en ik had een straf voor Lewis niet juist gevonden. Als je ziet van hoever Verstappen kwam, Hamilton voorkwam daar min of meer een botsing. Verstappen wist dat hij iets moest forceren in die situatie, Hamilton had het bandenvoordeel en dit was mogelijk zijn enige kans. Ze hebben ze laten racen, soms is dat fout maar nu had ik er geen problemen mee.

Waar ik wel problemen mee had, was het slot van de race. Hamilton was de gehele race beter, absoluut topniveau. Ik heb vorige week al gezegd dat het beter zou zijn voor de Formule 1 als Verstappen kampioen zou worden. En laat ik hem en de Red Bull-familie ook van harte feliciteren met het behalen van de titel, die is gezien het hele seizoen echt dikverdiend. In de afgelopen jaren heeft Max al laten zien van topniveau te zijn, de auto was nooit snel genoeg maar hij perste er altijd het maximale uit. Maar toch ik er na de race een gemengd gevoel aan over, een nare nasmaak. Ik heb met Hamilton te doen en ik ben er ook pissed over de manier op hij verloren heeft. Dat gun je een speciale coureur zoals hij niet.

Motorsport Images

Het was een vreemde gang van zaken met de stewards die steeds terugkwamen op hun beslissing over het wel of niet laten inhalen van achterblijvers. De uiteindelijke call om het een paar bochten te doen voor de herstart was erg in het nadeel van Lewis. Op dat moment was zijn kampioenschap eigenlijk al verloren. Natuurlijk moest Verstappen de manoeuvre nog maken en kon daar nog van alles bij gebeuren, de titel is uiteindelijk beslist tijdens de SC en dat had ik niet gehoopt.

Het is al veel gezegd, er is geen seizoen als 2021. Niemand had verwacht dat het zo intens en zo spannend zou zijn. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat de Formule 1 de top van de top is, dit is waar de beste coureurs en de beste teams acteren. Interessant wordt ook het volgende seizoen, Verstappen was al erg volwassen maar zal nu met de titel op zak wellicht nog sterker zijn mentaal gezien. Al die jaren ben je bezig geweest met het ultieme doel, nu heeft hij de bevestiging dat hij het kan.

Tegelijkertijd zal Hamilton het seizoen gemotiveerder dan ooit ingaan, misschien ook wel agressiever. Hij wil die titel terug, hij wil laten zien waarom hij de zevenvoudig kampioen is. Er wacht nog een mooie periode met deze twee coureurs van de buitencategorie. Hopelijk zullen de verschillen net zo klein zijn als dit jaar al wordt het nog moeilijk om de spanning van dit seizoen ook maar enigszins te benaderen.

