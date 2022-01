Alexander Albon zegt het gevoel te hebben dat hij, als reservecoureur van Red Bull, een ‘klein beetje’ heeft bijgedragen aan het succes van Max Verstappen in 2021. Albon maakte vele uren in de simulator om tijdswinst te vinden voor het team: “Het was spannend om deel uit te maken van dat succesverhaal.”

Albon keert dit jaar terug in de Formule 1. De Britse Thai maakte in 2019 indruk bij Toro Rosso en verdiende zo de overstap naar Red Bull, maar na anderhalf jaar vielen de resultaten nog steeds tegen en besloot Red Bull om Sergio Pérez aan te stellen. Hij viel buiten de boot en vond geen zitje voor 2021.

Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan kijkt Albon dan ook uit naar zijn terugkeer op de grid, waar hij voor Williams gaat rijden en de teamgenoot van Nicholas Latifi wordt. “Ik ben erg opgewonden”, zegt hij tegen Speedweek. In 2021 heeft Albon echter niet stilgezeten. Zo hielp hij Red Bull door zijn vele uren in de simulator, was hij actief in de DTM, waar hij met een Ferrari GT3 reed, en was hij de mentor van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda.

Het was dan ook Albon die in Abu Dhabi na de race als eerste op de boordradio kwam van Verstappen. De Britse Thai schreeuwde het uit: “Oh mijn god Max!” Dat Albon zo blij was voor zijn oud-teamgenoot, komt juist door zijn inspanningen gedurende het seizoen. “Het was niet gemakkelijk om vanaf de zijlijn toe te kijken. Tegelijkertijd was het spannend om deel uit te maken van het succesverhaal van Max. Ik heb het gevoel dat ik een klein beetje heb bijgedragen aan het succes”, aldus Albon.

