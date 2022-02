Na een stilte van meer dan anderhalve maand heeft Lewis Hamilton eindelijk weer van zich laten horen. Zijn korte maar krachtige boodschap? ‘Ik ben weggeweest, nu ben ik terug’.

Dat is althans wat Hamilton op Twitter en Instagram heeft gepost. De Brit geeft daarmee zijn eerste teken van leven sinds hij zich in de week na zijn titelnederlaag in Abu Dhabi tot ridder liet slaan en bij Mercedes’ eindejaarsfeestje was. In beide gevallen hield hij zijn kaken echter stijf op elkaar.

Hamilton heeft zich zodoende niet meer publiekelijk uitgesproken of zelfs maar iets op social media gepost sinds 12 december 2021, de dag dat hij – op omstreden wijze – de titelstrijd van Max Verstappen verloor. Dat heeft tot veel speculatie over een mogelijk vertrek van Hamilton uit de Formule 1 geleid.

Lees ook: Wolff: ‘Heel slecht voor de F1 als Hamilton stopt om Abu Dhabi-debacle’

Geruchten over F1-exit

De toekomst van Hamilton, die volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘zeer gedesillusioneerd’ was, heeft de gemoederen sindsdien beziggehouden. Hoewel het altijd sterk leek dat de inmiddels 37-jarige Hamilton de Formule 1 daadwerkelijk vaarwel zou zeggen, zei Wolff daar wel voor te vrezen.

Volgens Wolff en berichten in de Britse pers zou Hamilton serieus getwijfeld hebben over zijn toekomst. Mogelijk zou dit samen hebben gehangen met het FIA-onderzoek naar hoe de safetycar-procedure mogelijk niet juist werd toegepast in Abu Dhabi, wat Hamilton daar de zege én de titel kostte.

(tekst loopt door onder de foto)

‘Ik ben terug’

Hamilton heeft nu dus pas weer een teken van leven gegeven. De zevenvoudig kampioen zegt niet letterlijk komend seizoen terug te keren – hij doorbreekt vooralsnog louter zijn stilte – maar alles wijst daar wel op. ‘Ik ben weggeweest, nu ben ik terug’, is Hamiltons korte boodschap op social media.

Hamilton heeft daarbij een foto geplaatst waarop hij zich, zo te zien, in the Grand Canyon bevindt. Hij brengt doorgaans veel van het off-season in Amerika door. Hamilton heeft alvast wat data in de agenda staan: Mercedes presenteert haar nieuwe auto op 18 februari, 23 februari begint de eerste wintertest.

Podcast: Paddockpraat: Een boos telefoontje van Mercedes, Masi’s misère en waar is Lewis?