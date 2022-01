Mercedes-teambaas Toto Wolff zou het, vrij vertaald, een brevet van onvermogen van de Formule 1 vinden als de Abu Dhabi-soap tot een vertrek van Lewis Hamilton leidt. “Ik hoop dat we hem terugzien”, is hij daar nog steeds niet zeker van.

Een ‘Armutszeugnis‘ noemt Wolff het in gesprek met de Oostenrijkse Kronen Zeitung. Letterlijk: een bewijs of certificaat van armoede. Dat zou het volgens Wolff voor de Formule 1 zijn als Hamilton niet meer terugkeert, gedesillusioneerd als hij is door wat er in Abu Dhabi gebeurde. Wolff noemt de manier waarop wedstrijdleider Michael Masi de wedstrijd daar weer vrijgaf na een late safetycarperiode nog altijd schandalig.

Voor wie het is vergeten, nog even snel: Masi koos er in Abu Dhabi voor enkel de achterblijvers tussen koploper Hamilton en Max Verstappen uit te halen, en de safetycar nog dezelfde ronde binnen te halen. Geen standaardprocedure, maar zo kon er nog één ronde geracet worden. Het gaf Verstappen, die naar versere, zachte banden was gewisseld, een ideale kans Hamilton in te halen. Verstappen benutte die, en pakte zo de zege én de titel.

Op wat korte opmerkingen na de race na, heerst er sindsdien radiostilte rondom Hamilton. Wolff heeft daarbij al eerder de vrees uitgesproken dat de Brit er misschien de brui aan geeft. Volgens (onbevestigde) geruchten zou Hamiltons beslissing ook afhangen van de uitkomst van het FIA-onderzoek naar de Abu Dhabi-controverse. “Ik hoop echt dat we hem terugzien”, zegt Wolff ook nu weer over Hamilton.

‘Dit kost tijd’

Wolff geeft verder aan ‘op zijn laatst in februari’ weer persoonlijk met Hamilton om de tafel te gaan. Voor nu lijkt de Mercedes-baas zijn stercoureur rust te willen geven. “Lewis leeft zijn hele leven al met de wetenschap dat je als coureur spreekt door te presteren op het circuit. Ongeacht welk obstakel je moet overwinnen. Maar”, zegt Wolff, “het is heel moeilijk voor hem zich te verenigen met wat hier is gebeurd. Dat kost nu eenmaal tijd.”

Wolff geeft verder nog te verstaan dat ‘wat er in Abu Dhabi is gebeurd, nooit zal worden vergeten’. “Lewis is daar groot onrecht aangedaan.” Dat gezegd hebbende, noemt hij Verstappen op basis van het hele seizoen ‘een waardige kampioen’. “In Abu Dhabi was de één echter beter dan de ander, en die heeft niet gewonnen”, doelt Wolff op Hamilton.

