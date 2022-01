Het onderzoek van de FIA naar de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi is dan al onderweg, maar het bestuursorgaan zal pas op 18 maart met de definitieve besluiten komen. Dat is op de dag dat de eerste vrije trainingen van het nieuwe seizoen in Bahrein van start gaan.

De FIA liet donderdag officieel weten dat het onderzoek naar de controversiële slotfase in Abu Dhabi is begonnen. Lewis Hamilton leek daar zijn achtste wereldtitel veilig te stellen, tot de crash van Nicholas Latifi. Daardoor kwam de safety car de baan op, maar Hamilton besloot geen pitstop te maken. Max Verstappen deed dat wel en profiteerde zo optimaal van het bandenvoordeel toen wedstrijdleider Michael Masi besloot om de race met nog één ronde te hervatten. Verstappen won vervolgens de race en de titel, maar de race kende een lange nasleep.

De controverse zorgde ervoor dat de FIA met een ‘gedetailleerde analyse’ van de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi zou komen. Daar is de FIA nu aan begonnen, heeft het bestuursorgaan officieel aangekondigd. Onder leiding van de nieuwe FIA-president, Mohammed Ben Sulayem, wordt met alle teams gekeken naar verschillende problemen, waaronder het verloop van die race. Op 19 januari staat het gebruik van de safety car centraal bij de adviesraad van de sport. Vervolgens zal er een discussie gevoerd worden met alle coureurs.

De bevindingen van het onderzoek worden in februari aan de F1 Commission gepresenteerd waarna pas op 18 maart de definitieve besluiten gepresenteerd zullen worden bij de World Motor Sport Council. Dat is op de dag dat de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe seizoen in Bahrein van start gaan.

Deze week meldde Sky Sports dat Hamilton zijn toekomst in de sport laat afhangen van de bevindingen van het onderzoek. ‘Hoe langer het voortsleept, hoe slechter de situatie voor Hamilton’, zou een hooggeplaatste bron aan het Britse medium verteld hebben. Mercedes zou bovendien ‘iets tastbaars’ willen zien in de resultaten van het onderzoek. Hamilton heeft sinds de race in Abu Dhabi niks van zich laten horen en zou volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘gedesillusioneerd’ zijn door de gang van zaken aldaar.

