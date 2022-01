Het resultaat van het FIA-onderzoek naar de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi is van belang voor de toekomst van Lewis Hamilton, meldt Sky Sports op basis van een hooggeplaatste bron.

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi niks meer van zich laten horen. De Brit verloor in die race de titel na een controversiële slotfase, waarin wedstrijdleider Michael Masi een cruciale rol speelde. De Australiër besloot de race met nog één ronde te hervatten, wat tot woede leidde bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. Terwijl Hamilton door bleef gaan op de harde band besloot Max Verstappen een pitstop te maken voor de zachte band. Dat leverde hem het voordeel op waardoor hij de titel in de laatste ronde van de race, en het seizoen, kon veroveren.

Mercedes diende twee protesten in, maar ving bot. Het team overwoog in beroep te gaan, maar zag daar van af toen de FIA had aangekondigd dat het met een ‘gedetailleerde analyse’ zou komen van de gang van zaken in Abu Dhabi. Dat onderzoek zou volgens Sky Sports ook belangrijk zijn voor de toekomst van Hamilton, waar nog de nodige twijfel over bestaat. Wolff liet eerder al weten dat hij hoopt dat Hamilton terugkeert op de grid, al betwijfelde hij dat omdat Hamilton ‘gedesillusioneerd’ was door het verloop van de race.

Lees ook: FIA-president Ben Sulayem: ‘Ik weet zeker dat Hamilton doorgaat’

“Met 69 dagen te gaan tot de Grand Prix van Bahrein is het nog steeds onduidelijk of Hamilton op de grid zal verschijnen”, meldt Sky Sports. “Het is duidelijk dat Mercedes iets tastbaars wil”, doelen ze op het FIA-onderzoek. “Het zit zo: hoe langer dit duurt, hoe slechter de situatie voor Hamilton wordt”, zou een hooggeplaatste bron hebben laten weten aan het Britse medium.

FIA-president Ben Sulayem liet weten dat hij verwacht dat Hamilton gewoon doorgaat. “Ik denk niet dat hij stopt”, zei hij tegen Autosport. “Laat ik er een vraag van maken: heeft Hamilton zelf gezegd dat hij gaat stoppen? Nee. En als coureur spreek je voor jezelf, in plaats van dat je de geruchten voor je laat spreken.”

Het nieuwe seizoen begint op 18 maart met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein, maar de eerste testdagen staan gepland voor eind februari. Voor die tijd zou er duidelijkheid moeten zijn over de toekomst van Hamilton.

