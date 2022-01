De medio december tot FIA-president verkozen Mohammed Ben Sulayem twijfelt er niet aan dat Lewis Hamilton gewoon doorgaat, ondanks de radiostilte rondom de zevenvoudig wereldkampioen.

Die radiostilte is er sinds de zondag van de finalerace in Abu Dhabi, waar Hamilton de zege én titel verloor aan Max Verstappen. Hoewel de Brit zich direct na de race nog van nette teksten bediende, heeft hij er sindsdien het zwijgen toe gedaan. Hamilton zou verbolgen zijn over de manier waarop hij de titelfinale verloor, nadat de safetycarprocedure volgens zijn team Mercedes niet op de juiste manier werd gehanteerd.

Niemand minder dan Mercedes-teambaas Toto Wolff gooide toen wat olie op het pensioensvuurtje door te stellen dat hij slechts kan hopen dat de ‘gedesillusioneerde’ Hamilton er niet de brui aan geeft. Wolff verklaarde vorige week nog dat Hamilton nog altijd ‘geen woorden’ heeft voor de hele situatie. Behalve dat hij zich sindsdien niet heeft uitgesproken, heeft Hamilton ook iedereen ontvolgd op Instagram, waar hij normaal zeer actief op is.

‘Hij gaat door’

Uit het rivaliserende kamp van Red Bull hebben Verstappen en kopstuk Helmut Marko echter al de verwachting uitgesproken dat Hamilton gewoon doorgaat, en FIA-president Ben Sulayem sluit zich daar nu bij aan. “Ik denk niet dat hij stopt”, zegt hij tegen Autosport over Hamilton. “Laat ik er een vraag van maken: heeft Hamilton zelf gezegd dat hij gaat stoppen? Nee. En als coureur, spreek je voor jezelf, in plaats van dat je de geruchten voor je laat spreken.”

“Ik ben er daarom ook zeker van dat Hamilton doorgaat”, benadrukt Ben Sulayem. Mocht Hamilton doorgaan, dan heeft Ben Sulayem mogelijk nog wel een appeltje met hem te schillen. Hamilton sloeg na de Grand Prix van Abu Dhabi het traditionele FIA-gala over, wat vermoedelijk in strijd met de regels is. Ben Sulayem heeft al gezegd dat Hamilton niet op clementie hoeft te rekenen als dit zo blijkt te zijn. De Brit zal er dan een reprimande of straf voor krijgen.

Hint van Mercedes

De grootste hint dat Hamilton doorgaat, kwam afgelopen weekend van zijn team Mercedes. Onder een foto van Hamilton plaatste Mercedes een mogelijk veelzeggend bijschrift. ‘Tegenslag zorgt ervoor dat sommige mensen breken, maar zet anderen er toe aan records te breken.’ Hamilton is daarbij natuurlijk de houder van veel Formule 1-records. Zo won niemand meer races of pakte meer poles. Daarnaast is hij samen met Michael Schumacher recordkampioen.

