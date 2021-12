Red Bull-kopstuk Helmut Marko ziet Mercedes-coureur Lewis Hamilton niet ineens met pensioen gaan na het op het laatste moment mislopen van de titel in 2021. “Hij heeft eerder laten zien met nederlagen om te kunnen gaan.”

Marko’s landgenoot Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, sprak na de Grand Prix van Abu Dhabi de vrees uit dat Hamilton er de brui aan geeft. Dit omdat de Brit ‘gedesillusioneerd’ zou zijn met de Formule 1 na de omstreden manier waarop de titelfinale op het Yas Marina Circuit werd beslist en Max Verstappen met de zege en titel aan de haal ging.

Hamilton koerste in Abu Dhabi lange tijd richting de zege en zijn achtste kroon, tot een late safetycarfase roet in het eten gooide. Bij de herstart, die volgens Mercedes volgde nadat de safetycarprocedure niet juist werd gehanteerd, was Hamilton kansloos tegen de op veel versere banden staande Verstappen.

Hamilton noemde de uitkomst van de race over de boordradio ‘gemanipuleerd’. Op wat opmerkingen na de race na, heerst er sindsdien radiostilte rondom Hamilton. Toch denkt Marko niet dat Hamilton de Formule 1 achter zich zal laten. In tegendeel zelfs: “Hij gaat er alles aan doen zijn achtste titel te halen”, vertelt Marko het Duitse Sport1.

“Hij is ook nog veel te goed om te stoppen”, zegt Marko over Hamilton. Bovendien, haalt Marko aan, heeft Hamilton wel eerder met tegenslag te maken gehad. “Hij heeft eerder laten zien met nederlagen om te kunnen gaan. Dat zal nu niet anders zijn”, rekent Marko erop dat Hamilton in 2022 gewoon weer op de grid staat.

