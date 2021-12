Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde donderdag dat Lewis Hamilton ‘gedesillusioneerd’ is door de manier waarop hij in Abu Dhabi naast de zege en de wereldtitel greep. De Oostenrijker hoopt maar dat het voor Hamilton geen reden is om de Formule 1 te verlaten. Zijn rivaal Max Verstappen, de wereldkampioen van 2021, denkt dat Hamilton reden en drive genoeg heeft om door te gaan.

Hamilton verloor de zege en titel in Abu Dhabi door de – volgens Mercedes – onjuiste toepassing van de safetycarprocedure door wedstrijdleider Michael Masi. Verstappen kon hem hierdoor in de sprint van één ronde naar de finish nog inhalen.

Mercedes was hier verbolgen over en ging zondag nog in beroep tegen deze gang van zaken. Toen dit werd afgewezen, gaf het team aan protest te willen aantekenen. Daar heeft Mercedes donderdagmiddag uiteindelijk vanaf gezien, waardoor Verstappen nu officieel kampioen is.

Tijdens het FIA-gala op donderdagavond stelde de Nederlander desgevraagd niet bang te zijn dat Hamilton de Formule 1 achter zich laat. “Ik kan begrijpen dat hij niet blij is, maar je moet begrijpen dat dit racen is. Dit kan gebeuren, dit kan je overkomen”, zegt Verstappen over de apotheose in Abu Dhabi.

“Ik denk dat hij vooral moet terugkijken op wat hij heeft bereikt, ook de laatste races nog”, zegt Verstappen over zevenvoudig kampioen Hamilton. “Dat moet hem vertrouwen geven en de drive om door te gaan. Hij wil immers die achtste titel nog winnen, toch? Daar maakt hij volgend jaar gewoon weer kans op.”

