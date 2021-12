Lewis Hamilton heeft zijn radiostilte na de Grand Prix van Abu Dhabi nog altijd niet doorbroken. De Brit houdt de kaken al weken op elkaar en lijkt zich grotendeels aan het publieke leven én dat op social media te onttrekken na het verliezen van de wereldtitel aan Max Verstappen.

Afgelopen week kwam daar ook nog bij dat Hamilton iedereen ‘ontvolgde’ op Instagram, het social media-platform waar hij doorgaans zeer actief op is. De laatste keer dat Hamilton iets van zich heeft laten horen, was direct na de Grand Prix van Abu Dhabi. Hamilton stond David Coulthard toen nog te woord in parc fermé, maar ontbrak daarna op de FIA-persconferentie. Ook het FIA-gala liet hij vervolgens schieten, wat hem mogelijk nog op straf komt te staan.

Hamilton heeft zich tussendoor ook maar twee keer laten zien: toen hij tot ridder werd geslagen, op Windsor Castle door de Britse prins Charles, en op Mercedes’ fabriek bij de eindejaarsafsluiter. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het niet vreemd dat de zevenvoudig wereldkampioen zich verder stilhoudt. “We lijden allemaal nog behoorlijk onder de emoties, en Lewis het meest van allemaal”, verwijst hij tegenover Motorsport-Total naar het titelverlies.

Wat vooral pijn doet, herhaalt Wolff, is de manier waarop er is verloren. Volgens Mercedes werd de safetycar-procedure niet op de juiste manier toegepast door wedstrijdleider Michael Masi. Dat gaf Verstappen de kans op nieuwe banden in de slotronde Hamilton in te halen. “Lewis leverde een ongelofelijke prestatie. Hij was tot de laatste ronde wereldkampioen. In de laatste ronde is alles hem toen afgenomen. Dan val je natuurlijk van je geloof af.”

Hoewel Wolff en de rest van Mercedes in de week na Abu Dhabi wel contact hebben gehad met Hamilton, heeft Hamilton naar de buitenwereld toe gezwegen. “Hij zwijgt natuurlijk ook omdat hij hier geen woorden voor heeft”, weet Wolff. De Mercedes-teambaas heeft ook al zijn vrees uitgesproken dat de ‘gedesillusioneerde’ Hamilton misschien stopt als Formule 1-coureur. “Maar ik hoop natuurlijk dat hij doorgaat. Hij is de beste ooit.”

