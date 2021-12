Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt niet dat Lewis Hamilton volgend jaar weer op de grid verschijnt na de dramatische Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij naast zijn achtste wereldtitel greep.

Hamilton lag in Abu Dhabi op koers om zijn achtste wereldtitel te pakken, maar een safety car net voor het einde van de race gooide roet in het eten. Max Verstappen maakte een pitstop terwijl Hamilton doorreed. De race leek achter de safety car te eindigen, maar met nog één ronde te gaan werd het veld weer losgelaten. Dat gaf Verstappen de kans om Hamilton in te halen en de titel te pakken.

Sindsdien heeft Hamilton weinig van zich laten horen. De Brit is in zijn thuisland wel geridderd, maar heeft verder niet gesproken met media en is ook op sociale media opvallend stil. Dat, in combinatie met de twijfels bij teambaas Toto Wolff, wakkerde geruchten aan dat de zevenvoudig wereldkampioen overweegt om te stoppen met de Formule 1. Waar oud-Formule 1-coureurs Nico Rosberg en Jenson Button nog verwachten dat Hamilton gewoon doorgaat en zijn contract, dat tot en met 2023, uitdient, denkt oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone daar anders over.

“Ik weet het niet, maar ik denk niet dat hij terugkomt”, zegt Ecclestone in een interview met Blick. “Zijn teleurstelling is te groot. En je kunt het ergens wel begrijpen. Nu zou het tijd zijn om zijn droom om een ​​mode-ondernemer te worden waar te maken met zeven WK-titels op zak, zoals Michael Schumacher.” Ecclestone geeft aan dat hij niet gepraat heeft met Lewis, maar wel met diens vader Anthony. “Ik voelde meteen dat hij geen antwoord zou geven op een vraag over de toekomst van zijn zoon. Dus we hadden het alleen maar over zaken!”, aldus de Brit.

De gang van zaken in Abu Dhabi zorgde voor de nodige controverse. Volgens Ecclestone had de slotfase in Abu Dhabi beter afgehandeld kunnen worden door wedstrijdleider Michael Masi. “Er ging veel mis in de laatste paar ronden”, oordeelt Ecclestone. “Wedstrijdleider Masi had zich wat moeite kunnen besparen als hij na de crash van Latifi de race direct met de rode vlag had stilgelegd. Dan zou er de laatste drie ronden een superfinale zijn geweest tussen Max en Lewis.”

