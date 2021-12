Oud-Formule 1-kampioen Nico Rosberg verwacht niet dat Lewis Hamilton na het misgrijpen van de titel in Abu Dhabi gaat stoppen met de Formule 1. De Duitser denkt dat zijn oud-teamgenoot volgend jaar gewoon weer op de grid staat om voor de titel te strijden.

Vorige week donderdag liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat hij er niet helemaal zeker van was of Lewis Hamilton volgend jaar door zou gaan in de Formule 1. De Brit zou ‘gedesillusioneerd’ zijn na de controversiële ontknoping in Abu Dhabi, waar hij in de allerlaatste ronde van de race de titel aan Max Verstappen moest laten.

Hamilton tekende eerder dit jaar een contract waardoor hij tot en met 2023 voor Mercedes rijdt. Hoewel er twijfel is bij Wolff, denkt Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016 en oud-teamgenoot van Hamilton, dat de zevenvoudig wereldkampioen ook volgend jaar gewoon weer op de grid staat.

“Het was hartverscheurend voor hem omdat hij vier rondes voor het einde nog zo goed als zeker wereldkampioen zou worden”, zegt Rosberg tegen Sky Sports. “Door deze verandering in de procedure, of hoe je het ook wil noemen, verloor hij plotseling het wereldkampioenschap. Dat was zwaar, extreem zwaar voor hem.”

“Maar natuurlijk reken ik erop dat hij volgend jaar weer op de grid staat en vecht voor die titel, die door zijn vingers glipte”, aldus Rosberg. Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, verwacht net als Rosberg dat Hamilton nog een gooi wil doen naar zijn achtste wereldtitel.

“Zoals we weten is alles mogelijk in sport”, zegt Button. “We zijn zeer emotionele karakters en de spanningen lopen hoog op. Ik ken Lewis niet zo goed, ik ken hem van zo’n zeven of acht jaar geleden, maar ik zie hem niet zomaar weglopen, zeker niet nu hij naast de titel greep. Ik denk dat hij volgend jaar terug zal slaan en dat hij er weer voor gaat”, aldus Button.

