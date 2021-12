Lewis Hamilton heeft in het begin van het seizoen wel wat fouten gemaakt en moest echt even wennen aan de druk waar Max Verstappen hem onder zette, maar was aan het eind van het jaar ijzersterk. Dat is het oordeel van Tom Coronel in zijn traditionele eindrapport.

“Hoe deze gozer zich heeft teruggevochten: een echte wereldkampioen, gewoon”, toont Coronel zich in de FORMULE 1 special ‘Het kampioensjaar van Max’ onder de indruk van de uiteindelijke nummer twee uit het WK, die natuurlijk al wel zeven wereldtitels op zijn cv heeft staan.

“Hamilton is echt zo’n gast die laat zien een klap heftiger te zijn dan zijn teamgenoot. Want als je me vraagt: is Valtteri Bottas gewoon niet goed genoeg, of is Hamilton zoveel beter, dan denk ik toch dat Hamilton vooral veel beter is. Net zoals je bij Max Verstappen en Sergio Pérez ziet.”

Lees ook: Eindrapport Coronel: ‘Als ik Marko was geweest, had ik Pérez voor Gasly ingeruild’

Fouten onder druk

Ondanks deze lof heeft Coronel ook wel een kritiekpunt. “Je zag aan het begin van het seizoen toch wel dat hij echt even moest wennen aan de druk die Verstappen hem gaf. Daarom maakte hij ook fouten, zoals in Silverstone. Dat was gewoon een fout”, bestaat daar voor Coronel geen twijfel over, “want anders kun je het niet noemen als je anderhalve meter van de apex zit.”

“In Bakoe en Imola maakte hij ook fouten”, doelt Coronel op zijn schuivers daar. Die in Azerbeidzjan kostte Hamilton de zege, in Imola werd hij gered door een rode vlag. “Hamilton heeft dus meer geluk gehad dan Verstappen”, vindt Coronel, “Maar”, benadrukt hij: “hoe hij aan het eind van het jaar een extra versnelling vond en terugsloeg, holy shit.”

Lees ook: Verstappen denkt niet dat Hamilton uit onvrede stopt: ‘Hij wil die achtste winnen, toch?’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Hierin vind je naast het complete eindrapport van Coronel ook exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!