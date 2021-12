Mercedes-teambaas Toto Wolff respecteert het feit dat veel Formule 1-fans zijn team als ‘slechte verliezer’ bestempelen na de Grand Prix van Abu Dhabi. Dat vindt hij prima, maar het gaat voor hem een stapje te ver als er misbruik plaatsvindt op sociale media: “Dat is allesbehalve aanvaardbaar.”

De protesten die Mercedes na de Grand Prix van Abu Dhabi indiende kon op weinig positieve reacties van fans rekenen. Dat werd nog erger toen het team overwoog om in beroep te gaan, maar daar donderdagochtend van af zag. Mercedes toonde zich volgens vele fans een ‘slechte verliezer’, ook omdat Lewis Hamilton, die naast de titel greep, en teambaas Toto Wolff besloten om de FIA-gala op donderdag over te slaan. Wolff geeft aan dat hij die opmerkingen respecteert.

“Wat deze sport zo speciaal maakt, is de passie van onze fans”, zegt Wolff. “Ik respecteer de mening, het perspectief en de perceptie van de Nederlandse fans”, aldus de Oostenrijker.

Wolff wil dat allemaal accepteren, zolang het ook wel wat vriendelijk blijft. En dat is niet helemaal wat er gebeurd is, merkt hij op. “Zolang de passie voor de sport en je eigen coureur vooropstaat, vind ik dat oké. Het misbruik dat plaatsvindt op sociale media, tegen het team, tegen Lewis, tegen mij persoonlijk, tegen mijn vrouw (Susie Wolff, red.), is allesbehalve aanvaardbaar”, sluit Wolff af.

