Valtteri Bottas zegt veel geleerd te hebben van teamgenoot Lewis Hamilton. Wat Bottas met name opviel, was dat Hamilton zich na al die jaren nog altijd ontwikkelt: “Hij wordt alleen maar beter.”

Bottas kwam in 2017 over van Williams en was de vervanger van Nico Rosberg, die na het behalen van de wereldtitel zijn afscheid aankondigde. De Fin hoopte met het kampioensmateriaal ook mee te doen om de titel, maar zag jaar na jaar hoe Hamilton hem versloeg en moest regelmatig juist als wingman de Brit een handje helpen. Na vijf jaar Mercedes moet Bottas afscheid nemen van het team en Hamilton, die hem nog omschreef als zijn ‘beste teamgenoot ooit’.

Lees ook: Rosberg verwacht dat Hamilton doorgaat: ‘Hij gaat vechten voor de titel’

Bottas koestert de samenwerking met Hamilton en zegt veel van de zevenvoudig wereldkampioen te hebben geleerd. “Het is echt indrukwekkend dat hij zich nog elk jaar als coureur ontwikkelt”, zegt Bottas, die volgend jaar in de Alfa Romeo te vinden is. “Hij heeft zoveel ervaring in de Formule 1, maar hij heeft meer kunnen leren en ik heb mezelf ontwikkeld als coureur, maar dat geldt ook voor Lewis. Het komt niet vanzelf, hij werkt ervoor omdat hij weet dat de competitie steeds zwaarder wordt.”

Lees ook: Marko hoopt op hulp van Russell: ‘Zou mooi zijn als hij Hamilton punten afpakt’

“Ik heb absoluut veel dingen van hem geleerd in de afgelopen vijf jaar”, stelt Bottas dan ook. Het gaat dan niet alleen om het rijden zelf, maar ook om ‘de afstelling en veel kleine dingen’. “Het is indrukwekkend om te zien dat hij zichzelf nog steeds kan ontwikkelen en niet rustiger aan doet. Hij wil altijd meer uit zichzelf en het team halen. Dat is elk jaar hetzelfde geweest. Hij wordt alleen maar beter”, besluit Bottas.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het kampioensnummer en het jaaroverzicht zijn ook in de supermarkt te vinden.