Red Bull-kopstuk Helmut Marko hoopt dat Mercedes’ nieuwe aanwinst George Russell Red Bull in 2022 een handje helpt door punten af te snoepen van teamgenoot Lewis Hamilton. Al is Marko er niet helemaal zeker van of Russell daartoe in staat is.

Dat laatste komt dan, zo vertelt hij La Gazzetta dello Sport, omdat hij het lastig vindt om in te schatten hoe snel Russell precies is. “Dat moeten we eerst nog maar eens zien. Hij was afgelopen jaar erg sterk in de kwalificatie, maar in de races was hij amper sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi”, verwijst Marko naar Russells Williams-teamgenoot.

Lees ook: Red Bull ontkent interesse in Russell: ‘Hij staat onder contract bij Mercedes’

Russell maakt deze winter zoals bekend de stap van Williams naar Mercedes en komt daar naast Hamilton terecht – de zevenvoudig kampioen die in 2021 nipt naast de titel greep in duel met Red Bulls Max Verstappen. Voor Red Bull zou het niet verkeerd zijn als Hamilton intern wat meer concurrentie krijgt dan de afgelopen jaren van Valtteri Bottas.

“Of Russell net zo snel is en punten kan afpakken van Hamilton?”, herhaalt Marko de vraag zodoende, “dat weet ik niet. Maar voor ons zou het uiteraard mooi zijn.” Marko kan wellicht hoop putten uit Russells enige Mercedes-optreden tot op heden. Toen hij de zieke Hamilton in 2020 eenmalig verving, won hij bijna de Grand Prix van Sakhir.

Lees ook: Hamilton wil Russell zien slagen: ‘Hij moet de nieuwe Britse kampioen worden’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!