Red Bull ontkent interesse in Russell: ‘Hij staat onder contract bij Mercedes’

Red Bull-adviseur Helmut Marko ontkent dat het team interesse heeft om George Russell in de auto naast Max Verstappen in te laten stappen in 2021. Volgens Marko is Russell ‘geen thema’ voor het team, mede omdat hij onder contract staat bij Mercedes maar ook omdat het team vertrouwt in het eigen opleidingsteam: “We hebben zelf jonge coureurs met veel talent.”

Russell kreeg afgelopen weekend zijn eerste grote kans om zich te laten gelden in de Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton, die in isolatie moest nadat hij positief getest was op het coronavirus. De Brit liet meteen zien dat hij vooraan kon meedoen en leek de Grand Prix van Sakhir te winnen, totdat een fout bij de pitstop en een late lekke band daar een stokje voor staken.

Na de race suggereerde het Duitse RTL dat Red Bull interesse zou hebben om de Mercedes-junior naar het team te halen, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko ontkent dat. “Russell is geen thema voor ons”, vertelt Marko aan F1-Insider. “Hij heeft het zeker heel goed gedaan afgelopen zondag, maar sommige andere coureurs hadden dat ook wel gedaan in de Mercedes”, aldus de Oostenrijker.

Het is volgens Marko lastig om Russell naar Red Bull te halen. “Ten eerste omdat hij onder contract staat bij Mercedes, ten tweede omdat Toto Wolff zijn manager is”, legt Marko uit. “Hij heeft ons verteld dat hij een tienjarig contract heeft met Toto, dat is iets wat wij niet kunnen accepteren voor onze coureurs. Bovendien hebben we zelf jonge coureurs die we willen helpen ontwikkelen en die hebben ook nog eens veel talent”, aldus de Red Bull-adviseur.