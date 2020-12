Mercedes eert personeel met speciale livery voor GP Abu Dhabi

Mercedes zal voor de Grand Prix van Abu Dhabi met een ‘licht aangepaste’ livery rijden. De zwartgekleurde Zilverpijl zal vanaf zaterdag voorzien worden van alle namen van het personeel, dus ook van de werknemers in de fabrieken in Brackley en Brixworth. Het team wil ze daarmee eren voor hun inzet tijdens ‘dit enorm intense seizoen’.

Mercedes vervolgde dit seizoen een sterke reeks en pakte voor de zevende keer op rij de constructeurstitel terwijl Lewis Hamilton ook zijn zevende wereldtitel veroverde. Toch was het voor het personeel van Mercedes een zwaar seizoen: net als alle andere teams moesten ze meerdere triple headers doorstaan met uiteindelijk zeventien races in vijf en een halve maand. Het team wil dit weekend in Abu Dhabi haar personeel dan ook in het zonnetje zetten met een speciale livery.

Lees ook: Mercedes hoopt dat Hamilton dit weekend kan deelnemen, ‘maar gezondheid staat voorop’

“We hebben een zeer speciale verrassing voor onze teamleden dit weekend in Abu Dhabi”, vertelt teambaas Toto Wolff. “We zullen op zaterdag en zondag met een licht aangepaste livery rijden met daarop alle namen om de enorme inzet en vastberadenheid van iedereen in Brackley en Brixworth te eren. Iedereen heeft dit jaar hard gepusht en de lat hoger gelegd tijdens dit enorm intense seizoen en we hopen dat dit gebaar de waardering toont die we hebben voor alle betrokkenen”, aldus Wolff.