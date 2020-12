Mercedes hoopt dat Hamilton dit weekend kan deelnemen, ‘maar gezondheid staat voorop’

Mercedes hoopt Lewis Hamilton dit weekend terug te hebben na zijn positieve coronatest vorige week maandag. De Duitse renstal doet er in ieder geval alles aan om de Brit naar Abu Dhabi te halen, “maar zijn gezondheid staat voorop.”

Hamilton miste door zijn coronabesmetting de Grand Prix van Sakhir en werd vervangen door Williams-coureur en Mercedes-protegé George Russell. De zevenvoudig wereldkampioen was lange tijd afwezig op de sociale media, maar liet afgelopen dinsdag van zich horen.

Lees ook: Hamilton voelt zich stilaan beter na coronabesmetting: ‘Heb weer kunnen trainen’

“Ik weet dat ik de afgelopen week afwezig ben geweest, maar dit is zeker een van de moeilijkste weken sinds een tijdje geweest. Ik heb me gefocust op herstellen en geprobeerd om weer in vorm te geraken, zodat ik weer in de auto kan stappen en de laatste race in Abu Dhabi kan racen”, vertelde Brit in een videoboodschap.

Maar of de Brit fit genoeg is om dit weekend deel te nemen aan de Grand Prix van Abu Dhabi is nog niet bekend. “Er zijn nog wat vraagtekens”, zegt Wolff. “Hij voelt zich iedere dag wat beter, maar we weten nu nog niet of hij in staat is om dit weekend deel te nemen. We doen er in ieder geval alles aan, maar zijn gezondheid is het belangrijkste”, besluit de Oostenrijker.

Lees ook: Paddockpraat Podcast: George Russell met stip op 1 op lijstje Mercedes maar voor wanneer?