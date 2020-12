Hamilton voelt zich stilaan beter na coronabesmetting: ‘Heb weer kunnen trainen’

Lewis Hamilton zegt dat hij door zijn coronabesmetting een van zijn ‘moeilijkste weken’ achter de rug heeft. De wereldkampioen hoopt komend weekend tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi terug te keren in de Formule 1. “Ik werd vandaag wakker met een goed gevoel en heb weer kunnen trainen.”



In een videoboodschap op Instagram en Twitter geeft Lewis Hamilton voor het eerst sinds de bekendmaking van zijn positieve coronatest een update. “Hallo iedereen, ik hoop dat het goed met jullie gaat”, begint de Brit zijn boodschap. “Ik weet dat ik de afgelopen week afwezig ben geweest, maar dit is zeker een van de moeilijkste weken sinds een tijdje geweest.”

Lees ook: Paddockpraat Podcast: George Russell met stip op 1 op lijstje Mercedes maar voor wanneer?

Hamilton had de afgelopen dagen maar een doel. “Ik heb me gefocust op herstellen en geprobeerd om weer in vorm te geraken, zodat ik weer in de auto kan stappen en de laatste race in Abu Dhabi kan racen”, vertelt de wereldkampioen.



Toto Wolff meldde na de GP van Sakhir al dat Hamilton zich steeds beter voelt en de Brit bevestigt dat. “Ik werd vandaag wakker met een goed gevoel en heb weer kunnen trainen, dus ik wilde jullie gewoon een positieve boodschap sturen, jullie laten weten dat alles in orde is en jullie allemaal bedanken voor het sturen van de geweldige berichten en video’s. Hopelijk kan ik snel weer in de auto kruipen”, aldus Hamilton.

Love and appreciate you all🙏🏾 pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2020

Lees ook: Boordradio: Hoe Mercedes een één-twee verloren zag gaan