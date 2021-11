Lewis Hamilton hoopt dat toekomstig teamgenoot George Russell de volgende Britse kampioen wordt. Uiteraard wil Hamilton Russell wel op de baan verslaan, maar een situatie zoals in 2007 wil hij zien te voorkomen.

Hamilton heeft de afgelopen jaren weinig weerstand gehad van teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin moet na vijf jaar afscheid nemen van Mercedes en maakt plaats voor Russell, die na drie jaar bij Williams naar het topteam verkast. De Brit heeft al aangegeven dat hij niet als tweede coureur naar Mercedes gaat en daar is Hamilton ook van op de hoogte. Veel problemen verwacht hij niet.

“George is zeer respectvol”, zegt Hamilton in gesprek met de BBC. “Hij is een supergetalenteerde coureur en op dit moment is er al veel respect, we hebben een goede balans. Maar hij zal snel willen zijn. Hij wil winnen, net als alle andere zaken die je wil doen als je een nieuwe rol krijgt.”

Hamilton herinnert zich daarbij het seizoen 2007. Hij nam het als rookie op tegen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die de overstap van Renault naar McLaren maakte. De twee bevochten elkaar voor de titel, maar die ging uiteindelijk met één punt verschil naar Kimi Räikkönen. De twee McLaren-teamgenoten konden elkaar niet uitstaan en de samenwerking eindigde in een ramp. Dusdanig dat Alonso na één seizoen alweer bij Renault terugkeerde. Zo’n situatie wil Hamilton voorkomen.

“Natuurlijk wilde ik hem in de eerste race verslaan, dus ik verwacht dat George ook die mentaliteit zal hebben, anders is hij geen winnaar”, zegt Hamilton. “Maar ik bevind me nu in een andere positie. Ik wil graag dat hij slaagt. Er komt een punt waarop ik niet verder ga in deze sport en, weet je, hij is mijn teamgenoot en hij wordt de volgende Brit die ik een wereldkampioenschap wil zien winnen.”

“Ik hoop dat ik, terwijl we op de baan strijden en ik daar ook wil winnen, een positieve invloed kan hebben op hoe hij zich binnen het team gedraagt, of dat nou gaat om de tijd die hij moet steken in de engineering of hoe hij door de data gaat, of zelfs hoe hij op de baan rijdt”, besluit Hamilton.