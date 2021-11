Met twee races te gaan begint voor Lewis Hamilton de tijd te dringen om zijn titel te verdedigen, maar dat hij nu tegen een achterstand van acht punten aankijkt is volgens oud-Formule 1-coureur Damon Hill juist gunstig voor hem.

Dankzij de zeges in Brazilië en Qatar heeft Hamilton de titelstrijd weer nieuw leven ingeblazen. Waar zijn achterstand nog 21 punten bedroeg voorafgaand aan de race op Interlagos, is dat nu slechts acht. Feit is echter nog steeds dat hij een achterstand heeft én dat Max Verstappen in Saoedi-Arabië al kampioen kan worden. Maar, denkt oud-Formule 1-coureur Damon Hill, de situatie is juist gunstig voor Hamilton.

“Lewis houdt ervan om de jager te zijn”, stelt Hill in de podcast F1 Nation. “Hij is dus blij met de situatie: hij moet jagen. Maar hij heeft nu heel weinig kansen om de achterstand goed te maken en we hebben nu een statistische situatie waarin hij het kampioenschap zou kunnen verliezen aan Max.”

Dat zou al in Saoedi-Arabië kunnen gebeuren, maar dan moet Verstappen vooral hopen op een slechte race voor Hamilton. Het lijkt dus realistischer dat de titelstrijd pas in Abu Dhabi beslist wordt. “Het is voor het eerst in lange tijd dat het op de laatste twee races neerkomt. Het is de eerste keer dat je kan stellen dat als er iets gebeurt met een van de twee hoofdrolspelers, de ander kampioen wordt.”

“Nou ja, eigenlijk niet”, corrigeert Hill zichzelf meteen. “Alleen Max kan in Saoedi-Arabië kampioen worden, Lewis heeft de achterstand en kan daar nog geen kampioen worden. Maar wanneer was de laatste keer dat hij zesde werd?”, vraagt Hill zich af. Het antwoord: Hongarije 2015. “Je hebt ook die nieuwe motor, vergeet dat niet. Toto (Wolff, teambaas, red.) zei dat ze de pittige motor weer zouden meenemen.”