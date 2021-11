Enkel Max Verstappen kan zich theoretisch tot kampioen kronen in Saoedi-Arabië, maar het is met acht punten verschil toch ‘advantage Lewis Hamilton’ volgens oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen.

Verstappen kon in Qatar geen indruk maken op Hamilton. De Nederlander besloot meer te pushen in de race, maar ook toen bleef het gat onveranderd en de Brit won de race. Nu heeft Hamilton een achterstand van acht punten, maar het is dus Verstappen die in Saoedi-Arabië al kampioen kan worden. Een slechte race voor Hamilton is daar dan welv oor nodig, maar het is dus in principe matchpoint Verstappen. Zo ziet oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen het echter niet.

Lees ook: Hamilton: ‘Moet in duel met Verstappen altijd klaar zijn een botsing te vermijden’

“Als de Formule 1 een tenniswedstrijd was, dan zou ik zeggen dat het ‘advantage Hamilton’ is na zijn dominante zeges in Brazilië en Qatar”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Hoewel Max acht punten voorsprong heeft, heeft Mercedes gereageerd door Hamilton een auto te geven waarmee hij zijn titel kan verdedigen.”

‘Op een ander niveau’

Verstappen kon het Hamilton niet lastig maken, maar de twee lieten wel zien waarom zij om de titel strijden. Zij lieten de competitie ver achter zich en tot en met nummer negen Lando Norris was iedereen op een ronde gezet. “Op de zondag had Lewis de touwtjes in handen na zijn sterke prestatie in de kwalificatie”, aldus Häkkinen. “Zijn Mercedes had niet hetzelfde voordeel op de rechte stukken als in Brazilië, toen hij een nieuwe motor pakte. Maar door de vloeiende bochten van Qatar had zijn auto duidelijk een voordeel ten opzichte van zijn Red Bull-Honda rivaal.”

Foto: Motorsport Images

Verstappen vertrok vanaf de zevende plek na een gridstraf voor het negeren van de dubbele gele vlag. Maar die tegenslag kwam hij al snel te boven: aan het einde van de openingsronde lag hij al vierde en vier ronden later was dat alweer de tweede plaats. “Net als Lewis dat in Brazilië deed, herstelde Max zich snel in de race. De titelrivalen zaten op een ander niveau en lieten de competitie ver achter zich.”

Lees ook: Mercedes: ‘Kunnen verschil Hamilton en Verstappen in Qatar niet verklaren’

Na de race in Qatar nadert nu de ontknoping van het seizoen. De Formule 1 trekt voor een double-header eerst naar Saoedi-Arabië, een nieuw circuit, om daarna weer traditiegetrouw in Abu Dhabi af te sluiten. “Max zou in Jeddah al kampioen kunnen worden als Lewis een slecht resultaat heeft”, schrijft de wereldkampioen van 1998 en 1999. “Maar op een circuit dat in het voordeel is van auto’s met een goede topsnelheid, en het feit dat Mercedes de ‘Brazilië-motor’ in Lewis’ auto wil doen, zal de regerend wereldkampioen voor niets minder dan de zege gaan.”

“Als Lewis opnieuw wint in Saoedi-Arabië én de snelste raceronde zet, met Max op P2 – die kans is groot – zouden de twee titelrivalen de laatste ronde ingaan met een gelijke stand. Het zou een buitengewoon einde zijn van wat een verbazingwekkend spannend seizoen was”, besluit de Fin.