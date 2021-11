Mercedes dacht al dat ze in Qatar goed zouden presteren, maar wat ze niet zagen aankomen was het grote gat tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in de kwalificatie.

Hamilton oogde sterk na de vrije trainingen in Qatar, maar dat gold ook voor Max Verstappen, Valtteri Bottas én Pierre Gasly. Hamilton topte geen van de vrije trainingen, maar was in de kwalificatie plots vier tienden sneller dan Verstappen. Dat Mercedes beter zou zijn, zagen ze wel aankomen, maar niet dat het gat zo groot zou zijn.

“We dachten dat we hier goed zouden zijn, maar van de drie circuits van de triple-header maakte we ons het meeste zorgen om deze race”, aldus Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes. “Vanaf de zaterdagochtend leekt het erop dat Lewis alles onder controle had, maar het is erg lastig om te voorspellen of de marge dan één of twee tienden wordt, al is dat nog steeds een aardige marge.”

“We hadden nooit gedacht dat de marge zo groot zou zijn, maar het kwam voor hem allemaal aan op die laatste run”, legt Shovlin uit. “Bocht 1 ging goed voor hem en hij gaf aan dat hij vanaf dat moment in de flow zat.”

Bij Mercedes zien ze in ieder geval een sterke en relaxte Hamilton. “Hij zit nu volledig in de zone. We kunnen wel al onze simulaties doen, maar we hebben geen verklaring voor het gat naar Verstappen. Het komt er gewoon op neer dat hij diep gaat en doet wat er gedaan moet worden”, aldus Shovlin.