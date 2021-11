Met nog twee races te gaan heeft Max Verstappen een voorsprong van acht punten op Lewis Hamilton. Dat biedt de Nederlander zijn eerste matchpoint om zijn eerste Formule 1-titel in Saoedi-Arabië veilig te stellen, al zal hij die zeker niet cadeau krijgen.

De titelstrijd is de afgelopen races weer uitermate spannend geworden. Verstappen had een voorsprong van 21 punten in Brazilië, maar dat was na die race nog maar veertien. Na de zege van Hamilton in Qatar is de voorsprong nog verder geslonken tot acht punten. Het momentum lijkt dus in het voordeel van Hamilton, al hebben we dit seizoen vaker gezien dat de twee teams elkaar nauwelijks ontlopen.

De Formule 1 trekt volgende week voor het eerst naar Saoedi-Arabië, een snel stratencircuit waar Mercedes weer haar ‘pittige materiaal’ gaat gebruiken, stelde teambaas Toto Wolff na de race in Qatar. Want, zo gaf hij aan, die ‘raket’, zoals de motor van Hamilton in Brazilië genoemd werd, hadden ze na die race even veiliggesteld om deze vervolgens de laatste twee races pas weer in te zetten.

Het is op het nieuwe, gelijke speelveld waar Verstappen ook nog eens zijn eerste wereldtitel kan veiligstellen. De voorsprong van acht punten zorgt er echter voor dat er veel moet gebeuren om daar al het feest te vieren. Hij moet minstens 26 punten voorsprong hebben bij het ingaan van de laatste race om in Saoedi-Arabië wereldkampioen te worden. Dat betekent dus dat hij achttien punten meer dan Hamilton moet pakken.

De eerste manier voor Verstappen om de titelstrijd in de volgende race al te beslissen, is door de race winnen en het bonuspunt voor de snelste raceronde pakken. Dan moet hij wel hopen dat Hamilton lager dan de vijfde plek eindigt. Zonder het bonuspunt, maar wel de zege, kan Verstappen kampioen worden als Hamilton zevende of lager eindigt.

Voor Verstappen zijn er ook nog kansen om de titel veilig te stellen door tweede te eindigen. Ook dan heeft hij twee mogelijkheden: met de snelste raceronde en de tweede plek moet hij hopen dat Hamilton hooguit tiende wordt. Zonder de snelste raceronde moet de Mercedes-coureur helemaal geen punten scoren. Mocht dit dus allemaal niet gebeuren, dan wordt de titelstrijd pas in Abu Dhabi beslist.