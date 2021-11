Red Bull-topman Helmut Marko spreekt na een lastig weekend in Qatar van een simpel scenario voor de laatste twee races: “Wij moeten er daar één van winnen, zo simpel is het.” Tegelijkertijd weet hij ook dat het zomaar heel anders had kunnen lopen: “Normaal gesproken hadden we het kampioenschap al in handen gehad.”

Dat zegt Marko in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. De Oostenrijker doelt daarbij op ‘de enorme tegenslagen’ in Azerbeidzjan, Engeland en Hongarije. Daar gingen veel punten verloren voor Red Bull en Max Verstappen. “Normaal gesproken hadden we het kampioenschap nu al in handen gehad”, zegt hij. “Als je de punten optelt die we hebben verloren, hadden we deze titelstrijd al afgewikkeld.”

Het is echter zoals het is, en na zijn tweede plaats achter Lewis Hamilton op Qatars Losail International Circuit bedraagt Max Verstappens voorsprong op zijn titelrivaal nog maar acht punten. Dat stelt gezien Mercedes’ recente vorm niet echt gerust, erkent Marko. “Nee, helemaal niet. Maar we moeten dus gewoon één van de twee resterende races winnen. Zo simpel is het.”

Waar Red Bull de beste kans heeft om dat te doen? “Op papier was dat in Brazilië”, lacht Marko, doelend op de race van vorige week, die Hamilton ook al won. Saoedi-Arabië en Abu Dhabi liggen Red Bull in theorie minder goed, maar: “Je weet het nooit. Het loopt dit jaar vaak niet zoals voorspeld wordt. Wij wonnen bijvoorbeeld in Amerika, terwijl iedereen dacht dat Mercedes daar sterk zou zijn.”

In Qatar was Mercedes natuurlijk wel echt sterk, maar ondanks dat ziet Marko wel een aanknopingspunt: “In de race was het verschil niet zo groot. Max verloor immers al zes seconden voordat hij tweede lag”, doelt hij op Verstappens start vanaf P7 door een gridstraf. “Hij moest dus hard pushen en zijn banden hadden het zwaar. Als hij als tweede was gestart”, denkt Marko, “was het veel closer geweest.”

Wat Marko wel toegeeft, is dat Red Bulls setup ‘niet perfect was, in tegenstelling tot die van Mercedes’. “We moeten dus harder werken om te zorgen dat onze setup goed is op de momenten dat het telt”, benadrukt Marko. “Alles moet perfect zijn.” Zeker met nog maar een kleine voorsprong. “We moeten er alles aan doen ook voor te blijven staan.” Minstens één race winnen dus. En als dat niet lukt? Met een grijns: “Op zijn minst Hamilton verslaan.”