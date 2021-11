De gridstraf zorgde nog voor een vervelend begin van de Grand Prix van Qatar maar Max Verstappen had slechts vier rondjes nodig om de orde te herstellen. Lewis Hamilton was ongrijpbaar maar met een tweede plek plus het punt voor de snelste ronde hield Verstappen de schade beperkt.

Verstappen kreeg een ferme tik op de vingers voor het negeren van dubbel-geel in Q3 gisteren, hij duikelde daardoor van de tweede startplek naar P7. “Ik wist wel wat er komen ging, gisteravond eigenlijk al. Ik krijg nooit cadeautjes dus ik zag ‘m aankomen. Ik vond het wel een beetje krom, de wedstrijdleiding gaf het vrij maar een lokale marshall bleef zwaaien met geel. Maar het is wat het is”, aldus Verstappen tegen Ziggo Sport.

Maar al snel was ook duidelijk dat de verschillen tussen Hamilton en Verstappen en de rest van het veld dit seizoen enorm zijn. “Ik was wel extra gemotiveerd, mij krijgen ze niet klein. De eerste ronde was belangrijk maar daarna zag je wel dat we snelheid tekort kwamen. Maar ik geef nooit op, ik ga door tot het einde en dan zien we waar het uitkomt.”

“Natuurlijk was de start door die straf in gevaar maar we kwamen gelukkig heel goed weg. Ik lag al snel tweede dus dat was mooi, de snelste ronde er nog bij is ook goed. Het wordt nog heel lastig in het slot van het seizoen.”

Een overwinning zat er dus niet in vandaag en dus moest Verstappen het plezier uit andere dingen halen. “Het was een prima race, dit is een mooie baan. Het is supersnel, echt leuk om te rijden. De slijtage was ook goed te managen.” Met nog twee races te gaan is het verschil nu slechts 8 punten met Hamilton, in het voordeel van Verstappen dus.

Toch lijkt de Nederlander zich ook te realiseren dat Hamilton op dit moment de snellere auto heeft. “Ik voel me opzich goed, het wordt gewoon een heel hard gevecht tot het einde. Hopelijk houden we de leiding vast tot het einde.”

