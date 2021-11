Lewis Hamilton is van plan om de regenbooghelm die hij in Qatar draagt, ook in de resterende races in het Midden-Oosten te dragen.

Op vrijdag toonde Hamilton zijn speciale helm voor de Grand Prix van Qatar. De zevenvoudig wereldkampioen stapte in met zijn ondertussen bekende paarse helm, maar die werd nu gepaard met de regenboogkleuren als steun aan de LHBTI-gemeenschap. Amnesty International noemde de mensenrechtensituatie in Qatar, maar ook in Saeodi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ‘extreem verontrustend’. Hamilton is van plan om de regenbooghelm ook in die landen te dragen.

“Ik zal dezelfde helm waarschijnlijk blijven gebruiken voor de laatste twee races, of op zijn minst voor de volgende race nog”, zegt Hamilton. “Ik ben niet op de hoogte van commentaar of negatieve feedback op de helm. Op de achterkant staat ‘we stand together‘ en ‘love is love‘. Het is belangrijk voor mij om die gemeenschap hier te vertegenwoordigen omdat ik weet dat er verschillende situaties zijn die niet perfect zijn en aangestipt moeten worden.”

“Maar ik hoop dat iemand contact opneemt, ik wil graag weten wat er hier allemaal gebeurt en wat zij doen om die LHBTI-gemeenschap meer te helpen, ik wacht om er wat over te horen”, aldus de Brit.

Donderdag liet Hamilton al weten dat de Formule 1 meer zou moeten doen om de mensenrechtensituaties in de landen waar het racet aan te kaarten. “Wanneer je als sport naar dit soort landen gaat, dan heb je de plicht om bewustzijn voor deze problemen te vergroten. Deze plekken moeten onder de loep genomen worden en de media moeten hierover praten. Gelijke rechten zijn een serieus probleem”, aldus de Mercedes-coureur.