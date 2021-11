Voor het eerst in ruim drie maanden start Lewis Hamilton weer eens een Grand Prix vanaf poleposition. De Brit was op het Losail International Circuit veruit de snelste in de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar. Op de meet had hij een voorsprong van vier tienden op Max Verstappen die vanaf de tweede plaats start.

De laatste officiële pole van Hamilton dateert van de Hongaarse Grand Prix op 1 augustus. En dus was de 36-jarige coureur uit Stevenage – na een moeizame start van het weekend – buitengewoon tevreden met zijn prestatie. “Gisteren was een moeilijke dag voor me”, zei Hamilton die sinds woensdag last had gehad van maagproblemen. “Donderdag en vrijdag voelde ik me niet goed en ik worstelde echt met de trainingen. Ik heb gisteravond tot laat met de ingenieurs gewerkt en veel dingen gevonden die beter konden. Ik heb wat aanpassingen gedaan voor de derde vrije training en dat leek te werken.”

(Getty Images)

In de beslissende derde fase (Q3) van de kwalificatie kwam Hamilton er in zijn eerste stint niet echt aan te pas, maar in zijn laatste poging viel alles op z’n plaats. “Die laatste ronde was prachtig. Dit circuit is fantastisch om op te rijden. Het is ongelooflijk snel. Allemaal medium- en high-speed bochten, het voelde goed.”

Hamilton verwacht eenstopper

Hamilton start zondag voor Verstappen en Bottas en hoopt op een goede start. “Het is niet het makkelijkste circuit om te volgen, maar de bandenslijtage zal niet al te hoog zijn. We staan alle drie op de mediums en de harde band is de C1 (de hardste compound van Pirelli) en het lijkt er op dat die lang mee kan gaan. Het zou dus een eenstopper kunnen worden.”