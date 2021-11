Lewis Hamilton heeft het dit jaar al een aantal keer behoorlijk aan de stok gehad met Max Verstappen, wat zelfs tot een aantal botsingen heeft geleid. De Brit probeert daarom altijd ‘de slimmere’ te zijn en juist in te binden wanneer dat kan.

Dat stelt Hamilton in interview met onder meer The-Race, de BBC en Auto, Motor und Sport. Gevraagd naar hoe het is om met Verstappen te duelleren, antwoordt de Mercedes-coureur dat hij ‘heel, heel behoedzaam’ is in duel met de Nederlander. “Behoedzamer dan ooit, zelfs. In plaats van dat je iemand het voordeel van de twijfel geeft, moet je proberen vooraf te weten wat er gebeurt.”

“Je moet dus altijd bereid zijn om een botsing ten koste van alles te vermijden. Ook al het betekent dat je van de baan gaat”, lijkt hij te doelen op het voorval met Verstappen in Brazilië. Toch is het zoals bekend een paar keer misgegaan tussen Verstappen en Hamilton in 2021. Zoals in Silverstone, waar Verstappen hard crashte na onderling contact in Copse. Of Monza, waar Verstappen en Hamilton uiteindelijk bovenop elkaar geparkeerd in de grindbak terechtkwamen.

“Als je koppig bent en je poot stijf houdt, crash je”, zo heeft Hamilton wel gemerkt. “Daarom heb ik ook geprobeerd botsingen te vermijden.” Hamilton benadrukt daarbij dat hij zich ‘niet te groot voelt’ om in te binden. “Ik weet de route naar succes: je moet de slimmere zijn. Dat kost soms punten, maar ik ben hier niet alleen voor mezelf”, verwijst hij naar hoe hij onderdeel uitmaakt van een team van zo’n tweeduizend man.

Hamilton en Verstappen crashten in Silverstone en Monza (foto).

‘Zou in Silverstone-situatie hetzelfde doen’

Hamilton haalt de Grands Prix in Imola en Barcelona aan als situaties waarin hij opgaf in duel met Verstappen. “Het zou toen niet goed afgelopen zijn. Hij liet gewoon geen ruimte voor ons allebei.” Dat het daarna in Silverstone wél misging met een forse klapper van Verstappen tot gevolg, wordt ook nog aangehaald. Hamilton zat in dat duel aan de binnenkant en raakte Verstappen. Hij werd als schuldige aangewezen en kreeg er tien tellen tijdstraf voor.

“Als ik weer in een situatie als in Silverstone zou zitten, zou ik echter hetzelfde doen”, verklaart hij. “Zo zie ik het gewoon op basis van al mijn ervaring. En ik denk dat ik een aardige staat van dienst heb wat betreft inhalen en hoe ik mijn auto in duel positioneer.” Wie er anders over denkt, zegt Hamilton, moet de beelden nog maar eens bekijken. “Mijn voorwiel zat naast zijn voorwiel. Het is niet zo dat ik zijn achterwiel raakte toen we de bocht instuurden.”

Brazilië als voorbeeld

Daar komt bij, zo vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen, dat het ook veel erger had kunnen aflopen. “Als ik had gedaan wat hij in Brazilië deed, op het gas was blijven staan en hem buiten de baan had gedwongen, hoe had het er dan wel niet uitgezien? Zouden ze dan wel opnieuw naar de regels hebben gekeken?”, refereert hij aan hoe de FIA besloot een verzoek van Mercedes om het Brazilië-incident te herzien, heeft afgewezen.

Dat hij de ene keer wel inbindt en in andere situaties niet, hangt volgens Hamilton van de omstandigheden af – ook in het kampioenschap. Silverstone was een voorbeeld van een scenario waarin hij punten moest inlopen op Verstappen, dus niet kon inbinden. “Als dat zo is, ben je minder bereid om op te geven. Want naarmate het seizoen vordert, verlies je dan wel steeds meer punten.”

Verstappen feliciteert Hamilton met diens zege in Brazilië.