Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Max Verstappen ‘onder normale omstandigheden geen kans maakt’ om dit jaar kampioen te worden. Dat heeft echter niets met zijn prestaties zelf te maken, maakt hij duidelijk: “Misschien heeft hij nu wel het geluk.”

Verstappen heeft met de races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi een voorsprong van acht punten, maar dat was twee races geleden nog 21 punten. De zeges van Lewis Hamilton in Brazilië en Qatar hebben het gat doen slinken en het momentum lijkt nu bij Mercedes te liggen. Voor de laatste twee races is het team bovendien van plan om ‘de raket’, zoals de krachtbron van Hamilton in Brazilië genoemd werd, weer in te zetten nadat het in Qatar gebruik had gemaakt van een oudere verbrandingsmotor. Het verloop van de afgelopen twee races doen oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher geloven dat de kansen voor Verstappen, ondanks zijn voorsprong, geslonken zijn.

“De Mercedes is op dit moment het meer stabiele pakket”, zegt Schumacher tegen Sky Sports. “Max doet zijn best en laat zien hoe goed hij is. Maar onder normale omstandigheden maakt hij geen schijn van kans”, doelt hij op het behalen van de titel.

Maar, maakt Schumacher ook meteen duidelijk, dat doet niets af aan zijn prestaties dit jaar. Het heeft volgens hem namelijk ook met zijn geluk te maken. Verstappen had dit jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan kunnen winnen als hij de lekke band niet had opgelopen in de slotfase van de race en kende natuurlijk ook pech in Groot-Brittannië en Hongarije.

“Misschien heeft hij het geluk, waar hij tot nu toe een gebrek aan heeft gehad”, zegt Schumacher. “Als hij dit geluk aan het begin van het seizoen had gehad, dan was hij nu al misschien wereldkampioen geweest.”