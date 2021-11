FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Qatar, waarin Lewis Hamilton op dominante wijze de race won terwijl Max Verstappen, na een gridstraf, de schade beperkte door tweede te worden.

Sky Sports F1

“Lewis Hamilton claimde een cruciale overwinning in de Grand Prix van Qatar om zijn hoop op het winnen van een achtste wereldtitel te versterken, terwijl Max Verstappen van zijn gridstraf herstelde en tweede werd en Fernando Alonso op briljante wijze zijn eerste Formule 1-podium in zeven jaar pakte”, zo vat Sky Sports F1 de race in Qatar samen. Het was de tweede zege op rij voor Hamilton, die daarmee het gat naar Verstappen verkleinde tot acht punten met alleen nog de races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi te gaan. “Hamiltons tweede zege in twee weken stond nooit ter discussie vanaf het moment dat hij zijn dominante pole omzette in de raceleiding bij de eerste start op het circuit van Losail.”

Voor Verstappen was de tweede plek vooral schadebeperking. De Nederlander zou vanaf de tweede plek beginnen, maar vijf plaatsen gridstraf voor het negeren van de dubbele gele vlag in de kwalificatie zorgde ervoor dat hij nu vanaf de zevende plek moest komen. Dat het hem weinig deed, liet hij al direct bij de start blijken. Na enkele bochten lag hij al vierde en na vijf ronden lag hij al op de tweede plaats. “Maar dat is ook waar Verstappens vroege aanval eindigde”, schrijven ze bij Sky. “Hij kon geen indruk meer maken op de serene Hamilton. Zijn focus lag nu op het behalen van het bonuspunt voor de snelste raceronde, waar hij in slaagde.”

Lees ook: Hamilton: ‘Was belangrijk om in deze races het gat te dichten’

“Hij had acht dagen geleden nog 21 punten voorsprong, maar Verstappens voorsprong van acht punten met 52 op tafel in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi lijkt nu precair, gezien het tempo van Hamilton en Mercedes tijdens de laatste twee evenementen. Verstappen en Hamilton zouden een beslissende wedstrijd in Abu Dhabi ingaan met een gelijk aantal punten als Hamilton over twee weken wint en de snelste raceronde neerzet tijdens het Formule 1-debuut op het nieuwe stratencircuit van Jeddah in Saudi-Arabië.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

La Gazzetta dello Sport

Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport konden ze voor de start al raden wat de eindstand zou zijn. “Te veel Mercedes, te veel Lewis Hamilton. En met de straf van vijf plaatsen die Max Verstappen ’s ochtends kreeg voor het niet respecteren van de gele vlag in de kwalificatie, was de Grand Prix van Qatar praktisch voor de start beslist”, oordelen zij.

Lees ook: Verstappen: ‘Krijg nooit cadeautjes maar mij krijgen ze niet klein’

“Max reageerde heel goed op de straf, maakte bij de start drie plaatsen goed en pakte daarna gemakkelijk de tweede plaats. Maar deze Grand Prix bewees ook dat Mercedes, na Mexico, letterlijk een ommekeer heeft gemaakt. Hamilton gaat als een raket, Verstappen kan het tempo in de race niet bijhouden en met twee overwinningen in Jeddah en Abu Dhabi zal de titel aan Lewis toebehoren, ongeacht waar Max finisht. Hoe paradoxaal het ook moge lijken, rekenkundig gezien zou hij tot kampioen gekroond kunnen worden in Saoedi-Arabië, indien Verstappen zijn voorsprong tot meer dan 26 punten zou vergroten. Maar het is heel moeilijk om je dat vandaag voor te stellen.”

Marca

Uiteraard was er dus weer veel aandacht voor de titelrivalen, maar achter die twee was het Fernando Alonso die voor het eerst sinds 2014 weer eens op het podium in de Formule 1 stond. ‘El Plan’ heeft gewerkt, oordelen ze bij het Spaanse Marca. “Zijn podiumplaats doet de hoop herleven dat de Formule 1 in 2022 een andere koers gaat varen, met de Spanjaard als een van de hoofdrolspelers.”

Lees ook: Alonso straalt na eerste podium sinds 2014: ‘Ik heb hier zolang op gewacht’

“Hij was niet iemand om op te rekenen voor het podium, met drie ‘krachtpatsers’ als Hamilton, Verstappen en Bottas op de eerste rijen en Checo Pérez daarachter, met Gasly vooraan en Norris daarachter, maar Fernando Alonso maakte er uiteindelijk het zijne van om, zeven jaar en drie maanden later, opnieuw geschiedenis te schrijven. “Je moet een beetje geluk hebben en dat heb ik niet gehad,” zei hij een paar weken geleden, maar deze zondag in Losail kwam het tot hem.”

Bild

“Deze overwinning maakt de kampioenschapsstrijd ultra-spannend!”, schrijven ze bij het Duitse Bild. “Dit seizoen zijn we al getuige van de spannendste kampioenschapsstrijd in de Formule 1 sinds jaren. Maar de race in Qatar maakt het gevecht tussen Hamilton en Verstappen een dikke 600 kilometer voor de grote finale nog veel en veel spannender dan het al is.”

Foto: Motorsport Images