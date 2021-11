Lewis Hamilton kijkt tevreden terug op zijn zege in Qatar, maar is vooral blij hoe zijn laatste twee races zijn verlopen. Het was in deze races ‘belangrijk’ om het gat te dichten, maar tijd om achterover te leunen is er niet: “De laatste twee races moeten we zelfs nog beter presteren.”

Hamilton begon vanaf poleposition in Qatar en had geen heel spannende middag. Voor hem was dat goed nieuws, omdat hij de zege pakte en zo weer het gat naar Max Verstappen verkleinde. Dat was na Brazilië geslonken tot veertien punten, nu zijn dat er nog slechts acht. Met nog twee races te gaan heeft Hamilton dus nog genoeg om voor te strijden.

“De afgelopen twee weken waren fantastisch”, zegt Hamilton tegen Sky Sports. “Het was gewoon geweldig. Maar er is geen tijd om het te vieren. Ik zag volgende week weer bij het team zijn en morgen begint de training weer. Het was heel belangrijk om in deze races het gat te dichten. Zij zijn nog steeds erg snel”, blijft Hamilton nog wel op zijn hoede voor Red Bull.

“Je ziet het maar aan de snelste ronde en het feit dat ze met beide auto’s best snel anderen inhaalden”, legt hij uit. “We hebben dus nog steeds wel wat werk te doen.”

De druk staat er nu vol op met enkel nog de races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi te gaan. Dat het zo intens is, maakt Hamilton juist blij. “Ik geniet ervan. Ik geniet van het gevecht en de druk die het op jou en het team legt. De laatste twee races moeten we zelfs nog beter presteren. We moeten echt het beste van ons laten zien”, sluit de Mercedes-coureur af.