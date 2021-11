Het was een dag van een lach en een traan voor Mercedes, met de zege voor Lewis Hamilton maar ook de uitvalbeurt van Valtteri Bottas. Teambaas Toto Wolff noemt het dan ook een ‘bitterzoete’ overwinning, maar kijkt nu al uit naar de komende races, waar zij het ‘pittige materiaal’ weer zullen gebruiken.

“Het is grappig omdat het eigenlijk in eerste instantie wat bitterzoet voelt”, zegt Wolff tegen Sky Sports. “Beide kampioenschappen zijn belangrijk. Lewis was geweldig. Dat Max dat puntje pakte was een beetje irritant, maar uiteindelijk won Lewis de race. Het goede nieuws is dat de auto heel snel is. Hamilton controleerde de race en dat is een goede indicatie voor Saoedi-Arabië en Abu Dhabi”, blikt Wolff alvast vooruit op die races.

Lees ook: Hamilton wint GP Qatar, Verstappen beperkt schade met tweede plek

De eerste virtuele beelden van het Jeddah Corniche Circuit maken duidelijk dat het een zeer snel circuit is waar topsnelheid een belangrijke rol zal spelen. “Saoedi-Arabië zou ons goed moeten liggen, maar we weten dat het dit jaar beide kanten kan opvallen”, aldus Wolff. “Daar ligt een lang recht stuk en we zullen het pittige materiaal weer meenemen”, doelt Wolff op de nieuwe krachtbron die Hamilton in Brazilië kreeg, die ‘de raket’ genoemd werd door zijn enorme snelheid en opmerkingen van het Red Bull kamp. Die motor heeft het team, zo geeft Wolff aan, dit weekend in Qatar namelijk niet gebruikt. “Als iedereen daar gewoon finisht, dan zal de titelstrijd in Abu Dhabi beslist worden”, aldus Wolff.

Rustig aan doen zit er voor Mercedes in ieder geval niet in. “We moeten vol in de aanval gaan, we moeten wat punten goedmaken”, zegt Wolff. “Dat is ook precies wat we zullen doen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Wolff blij met Hamilton en W12

Na twee sterke optredens van Hamilton is Wolff ervan overtuigd dat het huidige pakket van de W12 ‘beslist’ beter is dan in voorgaande races. “De auto is snel op de rechte stukken en goed in de bochten. De bandenslijtage is in orde, zelfs in de races in het Midden-Oosten”, wijst hij op de hoge temperaturen waarmee de teams nu te maken hebben.

Lees ook: Horner op matje geroepen door stewards voor ‘opmerking die FIA kan schaden’

Met twee zeges op rij is het momentum in het voordeel van Hamilton gevallen. Hij heeft nu nog maar een achterstand van acht punten op Verstappen. “Hij zit volledig in de zone”, merkt Wolff op. “Ze hebben op de zaterdag in Interlagos de leeuw in hem wakker gemaakt, dat zie je gewoon”, besluit hij.

Take it on the chin

Nog twee races te gaan dus, en ook nog veel om voor te vechten. Maar mocht Mercedes er niet in slagen kampioen te worden, dan mag het team nog steeds trots zijn, stelt Wolff. “We hadden net een gesprek na het podium. Als je ons verteld had dat de strijd door zou gaan tot aan Saoedi-Arabië, dan hadden wij daar voor getekend. We begonnen met een achterstand, we waren gewoon niet goed genoeg en de reglementen waren niet in ons voordeel”, aldus de Oostenrijker, die zijn gebruikelijke ‘take it on the chin‘ er nog even in gooit. “Wie het kampioenschap wint, verdient dat ook. Dat kost dan misschien een of twee slapeloze nachten, het zou vervelend zijn, maar het zou niet het einde van de wereld zijn. We zullen dan sterk terugkeren.”

Lees ook: Verstappen: ‘Krijg nooit cadeautjes maar mij krijgen ze niet klein’

Of Wolff voelt dat Mercedes nu de controle heeft in het kampioenschap? “Dat zou ik wel willen!”, lacht hij. “Ik geniet van het avontuur, het is echt leuk en daarvoor zit je in de Formule 1. Ik geniet van elke minuut.”