Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een officiële waarschuwing van de FIA gekregen voor enkele opmerkingen die hij voor de Grand Prix van Qatar had gemaakt. De Brit heeft zich verontschuldigd en heeft zelf geopperd om in 2022 deel te nemen aan het internationale stewardprogramma van de FIA.

Horner zou volgens de stewards uitspraken hebben gedaan die de FIA, of de sport in zijn algemeen, mogelijk kunnen schaden. Waar het precies om gaat, laten de stewards in het uitgevaardigde document niet weten. Mogelijk gaat het om zijn opmerkingen voorafgaand aan de race bij Sky Sports. Hij suggereerde dat de gridstraf van Max Verstappen onterecht was omdat een ‘rogue marshall‘ de dubbele gele vlag zou hebben gezwaaid, zonder dat de wedstrijdleiding daartoe opdracht had gegeven.

“Het was volgens mij gewoon een rogue marshall die de vlag zwaaide en niet de opdracht kreeg van de FIA”, zei Horner. “Zij moeten de controle hebben over hun marshalls. Het is simpel zat. Het is een cruciale tegenvaller voor onze titelstrijd. Nu starten we op de zevende plek op een circuit waar je niet kunt inhalen, dat is groots”, aldus de Brit, wiens ongelijk bewezen werd door Verstappen, die tweede werd. “Wat frustrerend is, is dat de wedstrijdleider zei: ‘Het is prima, ga maar door, de baan is veilig, rond je rondes af’. Dat deed hij door de gele vlag uit te zetten.”

Voor die opmerkingen heeft Horner nu een officiële waarschuwing gekregen. Hij heeft zich verontschuldigt bij de marshall en duidelijk gemaakt dat hij het bij de media zou benadrukken dat hij het niet zo bedoelde. Bovendien heeft hij zelf geopperd om in 2022 deel te nemen aan het internationale stewardprogramma van de FIA. Daar hebben de stewards mee ingestemd.