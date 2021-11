Fernando Alonso kan zijn geluk niet op na zijn derde plek in de Grand Prix van Qatar. De tweevoudig wereldkampioen stond voor het eerst sinds Hongarije 2014 weer eens op het podium: “Ik heb hier zolang op gewacht.”

Alonso had voor de start van de race, net als Pierre Gasly, het geluk dat er gridstraffen kwamen voor Max Verstappen en Valtteri Bottas. Hij begon daardoor niet als vijfde, maar als derde. Op de zachte band had hij een sterke start, maar niet sterk genoeg om meteen af te rekenen met Gasly. De Spanjaard moest hard vechten voor die tweede plek, maar slaagde daar ook in. Lang kon hij echter niet genieten van de tweede plek: Verstappen was bezig aan zijn weg naar voren en Alonso maakte het hem niet al te lastig.

Alonso kon vervolgens wel die derde plek lange tijd vasthouden. Hij moest die even aan Valtteri Bottas afstaan vanwege de pitstopstrategie, maar de lekke band voor de Fin bood Alonso weer de kans om die plek terug te pakken. Voor Alonso was het daarna een kwestie van volhouden, al zorgde Sergio Pérez in de slotfase nog voor wat zorgen aan de pitmuur. Maar na 57 ronden was het zover: Alonso pakte voor het eerst sinds Hongarije 2014 een podium in de Formule 1.

“Ongelooflijk!”, glundert Alonso, door de fans verkozen tot Driver of the Day. “Zeven jaar, maar eindelijk hebben we het geflikt. We kwamen in sommige races al in de buurt, zoals in Sotsji. Eerlijk gezegd had ik gehoopt na bocht 1 aan de leiding te liggen. Ik dacht dat ik met de rode band een kans had om Lewis (Hamilton, red.) in te halen. Het werd nog spannend met Checo (Pérez, red.) op het einde. Ik ben zo blij voor het team, ook met Esteban (Ocon, red.) op de vijfde plek.”

“We waren van plan om één stop te maken, maar we wisten nooit hoe de slijtage zou zijn”, legt Alonso uit. “Het was voor iedereen nieuw. Het was een goed uitgevoerde race. De pitstop was fantastisch, het team was voortreffelijk en de betrouwbaarheid van de auto is geweldig op dit moment.”

Alonso had altijd als doel om weer voor podiums en zeges te gaan na twee jaar afwezigheid. Dat hij in zijn eerste jaar van zijn comeback al op het podium staat, had hij niet verwacht. “Ik geniet ervan”, lacht Alonso, die nog even een vloekwoordje van opluchting eruit gooit. “Ik heb hier zolang op gewacht en ik ben zo blij.”