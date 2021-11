Lewis Hamilton noemt de Mercedes W12 van dit seizoen een ‘monsterlijke diva’. De zevenvoudig wereldkampioen doelt daarmee op het feit dat het moeilijk is om de juiste afstelling voor de auto te vinden.

Mercedes domineerde de afgelopen jaren in de Formule 1, maar stond dit seizoen voor een nieuwe uitdaging door de nieuwe reglementen voor de vloer. De dominantie verdween en Red Bull kon het opnemen tegen het team dat zeven jaar op rij kampioen werd. Dat het een moeizaam seizoen is, heeft volgens Lewis Hamilton ook te maken met het feit dat de W12 moeilijk af te stellen is.

“Ik zou zeggen dat ik meer toegewijd dan ooit ben”, zegt Hamilton tegen Motorsport.com. “Ik ben over het algemeen zeer blij met mijn toewijding en prestaties. Maar het is mij opgevallen dat de auto dit jaar heel lastig af te stellen is, dat is gewoon een feit.”

“Ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, toen Toto (Wolff, teambaas, red.) het een diva noemde”, vervolgt hij. “Maar dit is gewoon een monsterlijke diva. Wat we ook hebben gemerkt is dat het lastiger is om de auto in de juiste window te krijgen. En als dat niet lukt, dan beperk je gewoon je limiet. Het is lastig om te maximaliseren als de afstelling niet helemaal is waar je deze wil hebben. Het is zeer, zeer zwaar geweest om de juiste afstelling te vinden.”

In één race gebeurde dat dan alsnog: Brazilië. “Daar kreeg ik de auto precies zoals ik hem wilde. Daar sloegen we echt de spijker op de kop. Maar dat is misschien maar één of twee keer gebeurd dit jaar”, aldus Hamilton.