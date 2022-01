Volgens oud-Formule 1-coureur Alain Prost heeft Lewis Hamilton ‘evenveel redenen om te stoppen als om door te gaan’. De viervoudig wereldkampioen zou het ’triest’ vinden als Hamilton besluit om te stoppen en blijft dan ook optimistisch: “Het is een uitdaging die hij misschien wel aan wil gaan.”

Het is al bijna een maand geleden dat Lewis Hamilton voor het laatst van zich heeft laten horen. De Brit heeft na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij na de controversiële slotfase de titel aan Max Verstappen moest laten, wel nog het gebruikelijke podiuminterview gedaan, maar is vervolgens op sociale media stil gebleven. Dat wakkerde, samen met uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, geruchten aan dat de zevenvoudig wereldkampioen, die nog een contract heeft dat tot en met 2023 loopt, zou overwegen om te stoppen omdat hij dusdanig was aangeslagen door de gang van zaken in Abu Dhabi.

Sindsdien heeft de FIA aangekondigd met een ‘gedetailleerde analyse’ te komen van het verloop van die slotfase. Dat was reden genoeg voor Mercedes om van een beroepzaak af te zien, maar het is nog maar de vraag of het ook voor Hamilton genoeg is om door te gaan.

Alain Prost, de wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993 en nu Alpine-adviseur, zou het jammer vinden als Hamilton besluit te stoppen. “Het is moeilijk om je in zijn schoenen te plaatsen”, zegt Prost tegen Le Journal du Dimanche. “Hij heeft waarschijnlijk evenveel redenen om te stoppen als om door te gaan. Het is 50-50. Hij heeft een flinke klap gekregen, maar het zou echt triest zijn als hij er dit seizoen niet meer zou zijn.”

Prost houdt dan ook de hoop dat Hamilton genoeg motivatie vindt om dit seizoen gewoon op de grid te verschijnen. “Ik wil optimistisch blijven, want er is nog een achtste titel waar hij voor kan gaan. Bovendien is er een nieuw technisch reglement, met misschien drie teams aan de top en vier of vijf coureurs die om de titel strijden. Het is een uitdaging die Hamilton misschien wel aan wil gaan”, aldus Prost.

