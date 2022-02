De Formule 1-volger zit aan het eind van de winterslaap, de eerste auto’s worden over twee weken onthuld en dus is het tijd om in Paddockpraat even bij te praten. André Venema, Mike Mulder, Daan de Geus en Sjaak praten je bij over de voortdurende discussies over Michael Masi’s optreden eind vorig jaar, een boos telefoontje van Mercedes, niemand weet waar Lewis Hamilton uithangt en het heilige nummer 1 waar Max Verstappen komend jaar mee zal rijden.

