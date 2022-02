Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière heeft Max Verstappen plaats mogen nemen in een auto met startnummer 1. De wereldkampioen deed dat tijdens een Red Bull-evenement in Oostenrijk. Verstappen nam het op het Red Bull Ice Circuit in een speciaal geprepareerde RB8 op tegen ice-speedracer Franky Zorn.

Verstappen genoot de afgelopen weken – na de waanzinnige ontknoping van het Formule 1-seizoen verleden jaar in Abu Dhabi – van zijn vrije tijd, maar is ook blij dat het nieuwe seizoen weer voor de deur staat. Voor het eerst zal hij als wereldkampioen met het nummer 1 mogen rijden, iets waar hij veel zin in heeft. “Hoe vaak krijg je nou de mogelijkheid om van nummer te ruilen? Bovendien is 1 het beste nummer dat er is. Het was voor mij dus een vrij makkelijke beslissing om met startnummer 1 te rijden.” De Nederlander neemt alvast een voorschot op een nieuwe titel. “Hopelijk komt 33 volgend jaar niet terug op de auto.”

Op 9 februari aanstaande wordt met de RB18 de auto voor komend seizoen onthuld. Verstappen heeft inmiddels iets van het compleet nieuwe ontwerp kunnen zien, maar houdt zijn kaarten nog even voor de borst. “Het ziet er wat anders uit, maar het is natuurlijk steeds een Formule 1-auto. Ik ben nog niet al te veel betrokken geweest bij de auto”, aldus Verstappen die momenteel vooral aan zijn fysiek werkt. “Ik train twee keer per dag. Dat doe ik thuis binnen of ik ga buiten hardlopen. Daarnaast breng ik nog wat tijd door met familie en in de simulator.”

